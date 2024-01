“El país va a quedar en muy buenas manos” porque seguirá la 4T, asegura el Presidente

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México quedará “en muy buenas manos” con la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Durante la supervisión de los programas del bienestar en Zacatecas, el mandatario federal manifestó estar contento de que el movimiento que encabeza siga con la transformación del país cuando se jubile, pero ahora dirigido por la candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

“Me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación. Aunque yo ya no esté porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar y el país va a quedar en muy buenas manos. No se los diría si no fuese así. Quien me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual Presidente de México”, expresó.