Niño de 10 años muere a causa de síndrome inflamatorio multisistémico por COVID en EU

Ciudad de México, 21 de febrero (RT).- El Departamento de Servicios Sanitarios del estado de Wisconsin (WDHS, por sus siglas en inglés) confirmó el viernes la muerte de un menor de 10 años a causa de una rara afección inflamatoria relacionada con el coronavirus, informan medios locales.

Tras el fallecimiento, la entidad sanitaria local instó a la vacunación anticovid de los niños de cinco o más años y recomendó a los padres que contacten con un médico si sus hijos presentan alguno de estos síntomas: fiebre persistente, dificultades respiratorias, dolor constante en el pecho, confusión, labios o cara azulados, dolores abdominales, incapacidad para despertarse o mantenerse despierto.

#DHSWI is sad to report the death of a child to MIS-C, a #COVID19 -associated illness. MIS-C is rare, but it is serious. Protect yourself and everyone around you from #COVID19 . Learn more: https://t.co/LTq2ZCYOZP #YouStopTheSpread #COVID19_WI #Parents #childrenshealth pic.twitter.com/6wckW0DfxH

Según las estadísticas oficiales, en el país se registraron un total de 6 mil 851 pacientes con dicha enfermedad desde mediados de mayo de 2020, mientras que los decesos ascienden a 59. Sin embargo, la última actualización de datos se hizo el 31 de enero de este año.

Entretanto, los CDC todavía siguen sin comprender por qué “algunos niños han enfermado de MIS-C y otros no”. “Tampoco sabemos si los niños con ciertas condiciones de salud son más propensos a contraer el MIS-C”, admiten las autoridades sanitarias.

Give your child the best protection against #COVID19 by getting them vaccinated and boosted when they are eligible. COVID-19 vaccines are free, effective, and safe for those 5 and up. And you don't need insurance or an ID to get one: https://t.co/aFxRHDpfVH pic.twitter.com/UfIJ1nvN5y

