Exposición a radiofrecuencias y telefonía: ¿El uso del celular puede causar cáncer?

Por Juan Alguacil Ojeda

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Huelva

Elisabeth Cardis

Profesora de Investigación en Epidemiología de la Radiación en ISGlobal, Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)

Gemma Castaño-Vinyals

Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)

Maria Manuela Morales Suarez-Varela

Catedrática en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de València

Nuria Aragonés Sanz

Responsable del Servicio de Vigilancia y Registro de Cáncer de la Comunidad de Madrid, Servicio Madrileño de Salud

Madrid, 21 de febrero (The Conversation).- Ningún adelanto tecnológico ha tenido un crecimiento de uso tan veloz como la telefonía móvil en los últimos 25 años. Con la consiguiente exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia (RF) y de extremadamente baja frecuencia (ELF). Para colmo, el confinamiento asociado a la pandemia por COVID-19 ha aumentado las horas de exposición a dispositivos multimedia y móviles tanto en adultos como en menores.

La cuestión es que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó en 2011 las RF emitidas por la telefonía móvil como posible agente cancerígeno, en base a que existe evidencia limitada de carcinogénesis en humanos y sin llegar a ser suficiente en estudios de experimentación animal. ¿Hasta qué punto podemos entonces estar tranquilos viendo a nuestros hijos utilizar el móvil?

International Agency for Research on Cancer (IARC) classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans https://t.co/SsRm7r0NKD

¿A QUÉ TIPO DE RADIACIÓN ME EXPONGO CUANDO USO EL TELÉFONO MÓVIL?

En biomedicina, las radiaciones se dividen en dos grandes tipos según la energía que son capaces de transmitir: ionizantes y no ionizantes.

La asociación causal entre exposición a radiación electromagnética ionizante (rayos X, por ejemplo) y cáncer está ampliamente descrita y aceptada. Cabe destacar que los límites de exposición aceptados a radiaciones ionizantes para las personas se han bajado en varias ocasiones a lo largo del pasado siglo, según se iba acumulando evidencia sobre sus efectos.

¿CÓMO SE CUANTIFICA LA EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIAS POR LA TELEFONÍA MÓVIL?

Para comprender el daño que puede provocar en el cuerpo humano, en primer lugar se debe medir la cantidad de energía de la radiación que es absorbida por el cuerpo (dosis absorbida). Pero, si bien las medidas de la dosis absorbida son el punto de partida para determinar los posibles daños de la radiación, el interés no es tanto la energía total depositada como el efecto que esta energía produce en las células vivas, que puede ser diferente según el tejido.

La dosis de energía absorbida en el caso del uso de teléfono móvil se calcula usando una medida llamada tasa de absorción específica (SAR), es decir, la cantidad de energía de RF absorbida por los tejidos, la cual se expresa en volts por kilogramo del peso corporal.

NO HAY RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL USO DEL MÓVIL Y LOS TUMORES CEREBRALES

En el estudio internacional MOBI-Kids hemos analizado la relación entre el uso de teléfonos móviles y fijos inalámbricos y el riesgo de sufrir tumores cerebrales en 900 jóvenes (emparejados por sexo, edad y región con mil 900 controles, es decir, participantes sin la enfermedad de interés, que en nuestro estudio fueron jóvenes con apendicitis) de 14 países diferentes, bajo la coordinación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Se escogió el cerebro porque es la parte del cuerpo más expuesta a radiaciones al utilizar el móvil, y los niños y jóvenes podrían presentar una mayor susceptibilidad.

La distancia del móvil al cerebro durante las llamadas es relevante para calcular con precisión la exposición a RF y ELF. Por eso, el estudio validó la información referida por los participantes con los registros de las operadoras de telefonía. También recogió información relevante para estimar la dosis absorbida con base en el tipo de dispositivo, el modelo del dispositivo móvil para ubicar la antena, el lado de la cabeza con el que se hablaba, el uso del teléfono, la tecnología y bandas de uso del proveedor, etc.

Los resultados son consistentes con el conocimiento actual, ya que en estos momentos no hay evidencia científica concluyente de que los niveles de radiaciones emitidos por los teléfonos móviles aumenten el riesgo de cáncer cerebral. Los estudios de investigación con animales de experimentación tampoco ofrecen resultados consistentes para identificar un mecanismo de acción claro.

Wireless phone use in childhood and adolescence and neuroepithelial brain tumours: Results from the international MOBI-Kids study – ScienceDirect https://t.co/OlxX1MAHS7

— endala clinic (@endalaclinic) December 31, 2021