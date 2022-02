Nueva merchandising de Thor: Love and Thunder devela el aspecto de Gorr

Madrid, 21 de febrero (Europa Press).- Tras la filtración del aspecto que tendrá la Jane Foster de Natalie Portman convertida en Mighty Thor, muchos fans estaban deseando ver cómo será el diseño que tendrá Christian Bale como Gorr, el Carnicero de Dioses, el villano principal de Thor: Love and Thunder. Como sucedió con la astrofísica y pareja del Dios del Trueno, ha sido el merchandising el que ha permitido mostrar cómo será el nuevo enemigo del superhéroe nórdico.

La marca LEGO ha lanzado las primeras imágenes del set de las figuras pertenecientes al merchandising de la cinta que dirige Taika Waititi y cuyo estreno está previsto para el 8 de julio de este año y que aspira a convertirse en uno de los blockbusters del año.

En el set de LEGO, puede verse a Thor y Jane Foster luchar contra Gorr dentro del Goat Boat. En uno de los juegos, se puede ver a ambos héroes peleando en el aire, lanzando rayos cerúleos al villano desde la cubierta del barco asgardiano. En el set están incluidas también las figuras de Korg (Taika Waititi), Reina Valkyrie (Tessa Thompson) y las legendarias cabras del Dios del Trueno: Toothgnasher y Toothgrinder.

A new Thor: Love and Thunder lego set featuring Thor, Valkyrie, Mighty Thor, Gorr, and Korg! pic.twitter.com/TtjHK70UG7

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) February 21, 2022