Salinas Pliego causa polémica por dar “consejo gratis”; le reviran: “pague impuestos”

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego compartió este lunes un “consejo” para sus seguidores de Twitter y recibió algunas críticas por no pagar sus impuestos.

“Si no tiene dinero, no compre, no gaste y no se endeude solo para aparentar un estilo de vida que no puede sostener”, se lee en una imagen compartida por el empresario.

Además, aseguró que el consejo iba dirigido para “cualquiera que deseé que económicamente le vaya bien”.

Consejo gratis para el empresario que no quiera meterse en problemas.

Si no le gusta pagar ISR no gane dinero. Si no le gusta que lo estafen, no estafe a los demás. Si no le gusta pagar IVA no venda

— Akire Lincho 💧 (@AkireLincho) February 22, 2022