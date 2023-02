VIDEO: Colectivo trans irrumpe en Congreso de CdMx; se desata caos y suspenden sesión

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México (CdMx) suspendió este martes su Sesión Ordinaria de este martes ante la llegada de manifestantes a las afueras del recinto legislativo de la capital.

Durante esta mañana, un grupo de activistas de la comunidad transgénero acudió a la sede del Congreso de la CdMx, donde golpeó y pintó las puertas del Palacio Legislativo. También arrojó objetos y rompió los cristales del mismo.

Las protestas se realizan ante su inconformidad con la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel, quien presentó una iniciativa para no permitir que menores de edad puedan realizarse a tratamientos y/o operaciones para cambiar de sexo, lo cual generó una fuerte indignación entre integrantes de la comunidad transgénero.

“Los activistas de la #IdeologíaDeGénero dicen que hormonar, castrar y mutilar a niños es un ‘derecho’; mientras que protegerlos de estos procedimientos es ‘discurso de odio’. Son verdaderamente perversos”, escribió la panista en su cuenta de Twitter.

Dos personas lograron ingresar al Congreso luego de que rompieran barrotes de la entrada principal, por lo que personal de seguridad empleó polvo de extinguidor para rociar a las y los manifestantes.

“Al no existir las condiciones para continuar los trabajos legislativos, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CdMx informa que se suspende la sesión y cita para mañana 22 de febrero a las 9:00 horas”, informó la cuenta oficial de Twitter del Congreso capitalino.

Una de las personas que estuvo dentro del Congreso, la activista Victoria Sámano de la organización LLECA, denunció en un video que estuvo retenida dentro del Palacio Legislativo y que, además, fue agredida por el personal de seguridad.

“Estoy dentro del Congreso, intentamos entrar, nos metimos. Nos reprimieron, estoy toda golpeada, seguridad del Congreso me golpeó. No me dejan salir, necesito ayuda”, expresó.