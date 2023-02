La OTAN pide a Rusia reconsiderar suspensión del tratado de armas nucleares con EU

BRUSELAS, 21 Feb. (EUROPA PRESS).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha instado este martes a Rusia a reconsiderar su anuncio sobre la suspensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START, por sus siglas en inglés), el último pacto firmado con Estados Unidos para la reducción y control de armas nucleares, asegurando que este paso “desmantela” la arquitectura de control de armas.

“Lamento la decisión [de Moscú] de salir del Nuevo START. Los últimos años Rusia ha violado y abandonado acuerdos clave para controlar armas”, ha señalado el exprimer Ministro noruego en rueda de prensa tras reunirse con el Ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, y el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell.

Discussed with FM @DmytroKuleba & EU High Rep @JosepBorrellF how we can step up support for #Ukraine 1 year since Russia’s illegal invasion. Our procurement experts will meet & #NATO will help Ukraine develop effective & transparent weapons procurement system. pic.twitter.com/qkhdLdrvJc

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2023