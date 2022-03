Anticuerpos contra ébola: Crean prometedor cóctel contra especies mortales del virus

Madrid, 21 de marzo (Europa Press).- Investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla (LJI), en Estados Unidos, están diseñando mejores terapias para tratar el virus del Ébola y sus “parientes” mortales, según publica en la revista Cell.

A pesar de la confusión de nombres, el virus del Ébola es sólo una especie del género Ebolavirus. Está la especie del virus del Ébola (dos palabras), y luego están el ebolavirus de Sudán, el ebolavirus de Bundibugyo, el ebolavirus de Reston, el ebolavirus del bosque de Taï y el ebolavirus de Bombali.

La doctora Erica Ollmann Saphire, presidenta y directora ejecutiva del LJI, y su socio Rafi Ahmed, doctor de la Universidad de Emory, están a la caza de anticuerpos humanos que se dirijan a lugares vulnerables de todas las especies del virus del Ébola.

El último estudio del equipo muestra que dos ingeniosos anticuerpos humanos pueden dirigirse a dos especies de ebolavirus a la vez: El virus del Ébola y el virus del Sudán. Estas dos especies son las responsables de los mayores y más mortíferos brotes. El nuevo informe sugiere que los investigadores podrían combinar estos dos potentes anticuerpos para crear una potente terapia antiviral.

Asymmetric and non-stoichiometric glycoprotein recognition by two distinct antibodies results in broad protection against ebolaviruses. https://t.co/ckK9QJTrfK

— Dr. Arinjay Banerjee (@sci_questions) March 18, 2022