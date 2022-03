VIDEO: Así se desplomó a toda velocidad el avión con 132 personas a bordo en China

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo/AP).- En redes sociales circulan videos del momento en el que el Boeing 737-800 de China Eastern con 132 personas a bordo se estrelló en la provincia meridional china de Guangxi.

Las imágenes muestran cómo el avión cae en picada a gran velocidad en una zona montañosa remota del sur de China.

De acuerdo con las autoridades, el accidente provocó un incendio forestal visible desde el espacio en el peor desastre aéreo del país en casi una década.

Más de siete horas después de que se perdiera la comunicación con el avión, todavía no había noticias de sobrevivientes.

La Administración de Aviación Civil de China dijo en un comunicado que el accidente ocurrió cerca de la ciudad de Wuzhou en la región de Guangxi.

“El vuelo viajaba desde Kunming, en la provincia suroccidental de Yunnan, hasta el centro industrial de Guangzhou a lo largo de la costa este”, agregó.

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH

