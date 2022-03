Las acciones de Boeing se desploman tras el accidente de un 737 en China

Ciudad de México, 21 de marzo (Investing.com).– Las acciones de Boeing (NYSE:BA) están comenzando la semana con una fuerte caída, al confirmarse cada vez más los informes sobre el accidente de un 737 en China.

Esta información fue publicada por la Red de Seguridad Aérea en un tuit:

We are following multiple unconfirmed reports about a possible accident involving China Eastern Airlines flight #MU5735 a Boeing 737-89P (B-1791) en route from Kunming to Guanghzou, China. pic.twitter.com/d8MhU7mZPv

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) March 21, 2022