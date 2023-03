El Presidente dice que el informe del Departamento de Estado de EU “es politiquería”

López Obrador criticó que Estados Unidos se crea el Gobierno del mundo, pues no quieren abandonar la “Doctrina Monroe”, luego de que una de sus dependencias señalara a México por corrupción e impunidad.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo),– El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este martes como “politiquería” el informe difundido esta semana del Departamento de Estado de Estados Unidos que destacaba la impunidad, abusos y corrupción gubernamental, así como la violencia contra periodistas, en México, y añadió que la dependencia estaba “mintiendo”.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería. Con todo respecto, es su naturaleza [de EU], no quieren abandonar la ‘Doctrina Monroe’, y antes el llamado ‘Destino Manifiesto’, no quieren cambiar. Se creen el Gobierno del mundo. Se asumen como el Gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, así son”, dijo en su conferencia matutina el mandatario.

“Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si nosotros los evaluáramos: a ver derechos humanos, ¿por qué no liberas a [Julian] Assange si estás hablando de periodismo y de libertad, por qué tienes preso a Assange?”, aseveró.

Además, cuestionó por qué Estados Unidos “permite que operen un cártel, o varios cárteles, que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes”.

Sin embargo, aclaró que no tiene diferencias con el pueblo estadounidense ni con el Presidente Joe Biden. “Todo esto no tiene que ver con el Presidente Biden, esos son los que están ahí de tiempo atrás, son los que quieren someter, no respetan, no saben que los pueblos somos libres, independientes, somos soberanos”, destacó.

“Se pelean allá en lo electoral y se es hace fácil decir allá, México nos invade con fentanilo. […] Claro que como tienen mucho control de los medios de información hacen campañas y manipulan mucho”, agregó.

Today we released the 47th annual Human Rights Report. #2022HRR demonstrates our commitment to advancing human rights across the globe. I invite you to take a moment and read the full report: https://t.co/yfDofbHrxK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 20, 2023

El pasado 20 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe nacional de 2022 sobre prácticas de derechos humanos, en el que señaló que en México prevalecen los asesinatos o detenciones arbitrarias por parte de la Policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales; la desaparición forzada por parte de agentes del Gobierno; tortura o trato o castigo cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y que amenazan la vida; arresto o detención arbitraria discapacidades.

Asimismo, la dependencia estadounidense destacó también la impunidad y las tasas “extremadamente bajas de enjuiciamiento” para todos los delitos, incluidos los abusos de los derechos humanos y la corrupción.

“Hubo informes de que algunos agentes del Gobierno eran cómplices de las bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena eran bajas por estos abusos”, afirmó.