Tribunal francés ordena cierre de zona de pesca tras hallazgo de 500 delfines muertos

Francia, 21 de marzo (RFI).- La mayoría de los delfines encontrados muertos en las costas del Golfo de Vizcaya francés fallecieron ahogados tras enredarse en redes de pesca. Así lo afirmó este lunes 20 de marzo el observatorio de mamíferos marinos Pelagis.

Horas después, el Consejo de Estado francés emitió una orden al Gobierno para “cerrar las zonas de pesca en el Golfo durante periodos apropiados, con el fin de limitar las muertes de delfines comunes, delfines grandes y marsopas comunes, víctimas de capturas involuntarias durante la pesca”.

⚖ Captures accidentelles de petits cétacés : le Gouvernement doit agir sous 6 mois pour garantir la survie des dauphins et marsouins dans le golfe de Gascogne

“La cantidad de muertes relacionadas con la pesca amenaza la protección de los delfines. Desde 2018, cada año se supera el límite máximo para mantener el estado de protección”, agregó el Consejo de Estado.

Varias asociaciones habían recurrido al Consejo de Estado. Entre ellas Sea Sheperd, que se destacó la semana anterior exponiendo cadáveres de delfines en frente del Parlamento europeo en Estrasburgo.

No es la primera vez que una cantidad masiva de cetáceos acaban en las costas francesas. Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con el cambio de dirección del viento, más de 300 delfines muertos habían sido descubiertos tras haber derivado hacia tierra firme. Según el observatorio Pelagis, éstos presentan en su mayoría rastros de captura en la piel, que corresponden a redes de pesca.

El tema es espinoso para el Gobierno. Los pescadores han intentado repeler a los delfines con sistemas acústicos en la proa de los barcos, pero su eficacia es limitada. “Tenemos que mejorar nuestras prácticas”, reconoció Emmanuel Macron durante el Salón de la Agricultura a principios de mes y dijo que se sometería al pedido del Consejo de Estado. A lo que sin duda resistirá en gremio de la pesca.

7 recours en Justice engagés devant les juges nationaux et devant la commission européenne. Plus d'une quinzaine de plaintes déposées au pénal. Des centaines de publications presse, télé, radio en France et à l'international.

— Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) March 20, 2023