Científicos hallan ARN –instrucciones para construir y operar vida– en un asteroide

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS).- Las muestras del asteroide Ryugu contienen compuestos orgánicos nitrogenados, incluida la nucleobase uracilo, parte del ARN: las instrucciones sobre cómo construir y operar organismos vivos.

En las mismas muestras, traídas a la Tierra por la misión Hayabusa2 de la agencia espacial japonesa, JAXA, también se detectó ácido nicotínico, también conocido como vitamina B3 o niacina, que es un cofactor importante para el metabolismo de los organismos vivos.

Este descubrimiento realizado por un equipo internacional, dirigido por el profesor asociado Yasuhiro Oba en la Universidad de Hokkaido, se suma a la evidencia de que los componentes básicos importantes para la vida se crean en el espacio y podrían haber sido llevados a la Tierra por meteoritos. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Communications.

“Los científicos han encontrado previamente nucleobases y vitaminas en ciertos meteoritos ricos en carbono, pero siempre existió la cuestión de la contaminación por exposición al medio ambiente de la Tierra”, explicó Oba. “Dado que la nave espacial Hayabusa2 recolectó dos muestras directamente del asteroide Ryugu y las entregó a la Tierra en cápsulas selladas, se puede descartar la contaminación”.

Los investigadores extrajeron estas moléculas sumergiendo las partículas de Ryugu en agua caliente, seguido de análisis mediante cromatografía líquida junto con espectrometría de masas de alta resolución. Esto reveló la presencia de uracilo y ácido nicotínico, así como otros compuestos orgánicos que contienen nitrógeno.

“Encontramos uracilo en las muestras en pequeñas cantidades, en el rango de seis a 32 partes por mil millones (ppb), mientras que la vitamina B3 era más abundante, en el rango de 49 a 99 ppb”, explicó Oba en un comunicado. “También se encontraron otras moléculas biológicas en la muestra, incluida una selección de aminoácidos, aminas y ácidos carboxílicos, que se encuentran en las proteínas y el metabolismo, respectivamente”. Los compuestos detectados son similares pero no idénticos a los descubiertos previamente en meteoritos ricos en carbono.

