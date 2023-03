Nunca hemos dicho que somos el gobierno del mundo: Departamento de Estado (EU) a AMLO

Luego de las críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador al informe anual de derechos humanos, en donde se destaca la impunidad, abusos, corrupción gubernamental, así como la violencia contra periodistas en México, el Departamento de Estado de Estados Unidos defendió el documento y negó que se crean “el Gobierno del mundo”.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– Vedant Patel, Viceportavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo hoy en conferencia de prensa que su país nunca ha dicho que se sienta el “gobierno del mundo” y tampoco ha negado que tiene sus propios retos en materia de seguridad, en respuesta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que llamó hoy “mentiroso” un informe en el que le reclama abusos policiales y del Ejército.

La pregunta fue en inglés y vino de un reportero con marcado acento de España. La respuesta a esa primera pregunta fue en realidad suave. López Obrador había sido severo con el Departamento de Estado.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería. Con todo respecto, es su naturaleza [de EU], no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado ‘Destino Manifiesto’, no quieren cambiar. Se creen el gobierno del mundo. Se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, así son”, dijo López Obrador por la mañana, y agregó: “No es cierto, son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si nosotros los evaluáramos: a ver derechos humanos, ¿por qué no liberas a [Julian] Assange si estás hablando de periodismo y de libertad? ¿Por qué tienes preso a Assange?”.

–¿No tienen ustedes una respuesta? Los está llamando mentirosos y que Estados Unidos se siente la policía del mundo. ¿No son palabras fuertes esas? –le insistió una reportera, en una segunda pregunta sobre el tema.

–Nunca hemos indicado que somos “el gobierno del mundo” o algo por el estilo –respondió Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado.

Luego agregó que el informe se realiza año con año y que “específicamente sobre México, la participación de miembros de la policía, el Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparecen en el informe”.

“Nosotros no hemos sugerido que no tengamos nuestros propios problemas de seguridad”, agregó el viceportavoz.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este martes como “politiquería” el informe difundido esta semana del Departamento de Estado de Estados Unidos y añadió que la dependencia estaba “mintiendo”.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería. Con todo respecto, es su naturaleza [de EU], no quieren abandonar la ‘Doctrina Monroe’, y antes el llamado ‘Destino Manifiesto’, no quieren cambiar. Se creen el Gobierno del mundo. Se asumen como el Gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, así son”, dijo en su conferencia matutina el mandatario.

“Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si nosotros los evaluáramos: a ver derechos humanos, ¿por qué no liberas a [Julian] Assange si estás hablando de periodismo y de libertad, por qué tienes preso a Assange?”, aseveró.

Además, cuestionó por qué Estados Unidos “permite que operen un cártel, o varios cárteles, que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes”.

Sin embargo, aclaró que no tiene diferencias con el pueblo estadounidense ni con el Presidente Joe Biden. “Todo esto no tiene que ver con el Presidente Biden, esos son los que están ahí de tiempo atrás, son los que quieren someter, no respetan, no saben que los pueblos somos libres, independientes, somos soberanos”, destacó.

“Se pelean allá en lo electoral y se es hace fácil decir allá, México nos invade con fentanilo. […] Claro que como tienen mucho control de los medios de información hacen campañas y manipulan mucho”, agregó.

El pasado 20 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe nacional de 2022 sobre prácticas de derechos humanos, en el que señaló que en México prevalecen los asesinatos o detenciones arbitrarias por parte de la Policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales; la desaparición forzada por parte de agentes del Gobierno; tortura o trato o castigo cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y que amenazan la vida; arresto o detención arbitraria discapacidades.

Asimismo, la dependencia estadounidense destacó también la impunidad y las tasas “extremadamente bajas de enjuiciamiento” para todos los delitos, incluidos los abusos de los derechos humanos y la corrupción.

“Hubo informes de que algunos agentes del Gobierno eran cómplices de las bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena eran bajas por estos abusos”, afirmó.