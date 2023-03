EU reconoce al INE por ser una institución “bien financiada e independiente”

Tras una reunión entre el presidente del INE, Lorenzo Córdova, donde hablaron “de la importancia de instituciones electorales bien financiadas e independientes”, el funcionario estadounidense reconoció el trabajo que ha realizado la institución mexicana por “su excelencia en promover elecciones libres y justas”.

Esta reunión se dio en medio de la gira de trabajo del presidente del INE en Estados Unidos, la cual tenía el objetivo de llevar a cabo acciones de intercambio y vinculación con la comunidad internacional. Esta reunión se da después a casi un mes de la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual reduce y modifica la estructura administrativa del árbitro electoral.

A pleasure to meet with @lorenzocordovav of @INEMexico. We discussed the importance of well-resourced, independent electoral institutions and the INE’s global reputation for excellence in promoting free and fair elections. -BAN

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 21, 2023