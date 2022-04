Whiskey o whisky, beberlo en copa o vaso…Tres datos curiosos del whiskey

¿Qué diferencia hay entre whiskey y whisky? ¿Hay tipos de whiskey? Estas son algunas preguntas que Leslie Pérez, brand Manager Premium Whiskeys ayudó a resolver para conocer más de esta famosa bebida.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Existen bebidas para cada gusto y una de las más consumidas a nivel mundial es el whiskey, en cualquiera de sus tipos; este es un destilado que se obtiene de cereales como la malta, el trigo, el centeno, la cebada o el maíz. Existen algunos datos curiosos de esta bebida así que en esta nota de Mundano te compartimos algunos de estos.

WHISKEY O WHISKY

En ocasiones, al leer algún texto o la etiqueta de la bebida está la palabra whisky y otras whiskey (con la letra e), pero ¿esto hace alguna diferencia? Leslie Pérez, brand Manager Premium Whiskeys de Jack Daniel’s, explicó a Mundano que esto antes tenía que ver con el lugar de origen, la palabra whiskey con la letra ‘e’ indicaba que era una bebida irlandesa o estadounidense, mientras que el whisky, así sin la letra ‘e’ hacía alusión a Escocia, algo que ya no parece aplicar tanto.

“En un principio se usó esta palabra para diferenciar los whiskeys de Escocia y de Irlanda porque ellos siempre se han estado peleando cuál es el mejor whiskey, entonces te hablaba de la región de la que venía y sus diferencias mínimas que tienen en proceso, pero ahora ya no te habla de procedencia porque es una palabra que las marcas la adoptan de acuerdo a su preferencia, entonces puedes encontrar whisky sin “e” digamos americano y whiskey con “e” que también es americano, entonces es más eso, ahora es una preferencia”, explicó Leslie Pérez.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE BEBER UN WHISKEY?

La duda que suele ser común es ¿cómo beber un whiskey para disfrutarlo de la mejor manera? Hay diferentes vasos, además de opciones como hielo, a temperatura ambiente ¿cuál elegir?

“La respuesta que contestaría mejor esta pregunta es: ahora sí que cada quien como le guste tomarlo, ahora sí que con la cantidad de variedades de whiskeys que hay, cada uno a lo mejor puede más específico para tomarse en coctelería o para tomarse derecho o para tomarse en las rocas o a temperatura ambiente. Creo que va a ser depende del whiskey y depende del gusto de cada quien cómo lo quieras consumir”, apuntó Luis Gay de Jack Daniel’s.

A veces sólo hay que disfrutar de la bebida y encontrar cuál es la mejor forma en la que cada uno puede identificar mejor los sabores. Luis contó que una opción que a él le gusta es usar un vaso old fashion.

“En general, esto es ahora sí hablando un poco más de mi preferencia y de generalidades, pensando si quiero disfrutar un whiskey complejo, que realmente quiero ver sus aromas, su sabor, probablemente lo voy a consumir en un vaso old fashion, derecho, a temperatura ambiente y de repente creo que un pedacito de hielo es bueno porque el agua lo ayuda a rebajar un poco, le ayuda a sacar ciertos aromas y ciertos sabores que también lo hacen muy rico, creo que esa es una gran forma, obviamente tenemos muchos cocteles que depende el coctel también se recomiendan diferentes vasos”, compartió Luis.

¿HAY TIPOS DE WHISKEY?

Leslie señaló que hay una gran variedad de tipos de whiskey, sin embargo, a grandes rasgos, el whiskey (con ‘e’) tiene dos tipos: el bourbon y el Tennessee.

“Hay muchos tipos de whiskey, si hablamos específicamente del whiskey, con ‘e’ del whiskey americano que es como el más conocido, hay dos categorías que son las más populares, uno de ellos es el bourbon, que hay una creencia extendida de que todo el whiskey americano es bourbon pero no es verdad y la otra es el Tennessee whiskey. El bourbon tiene ciertos estatutos que debe de cumplir, te voy a hablar de los más generales, tiene que tener mínimo 50 por ciento de maíz, se debe de madurar en barricas nuevas de roble blanco americano, no se debe envasar a menos de 40 por ciento de alcohol volumen y no puede usar ningún aditamento o no se le puede agregar ningún proceso químico para tener aromas, color, sabor, todo debe venir de la madera, eso es en términos generales, es un poquito más amplio pero digamos estos son los puntos importantes y un Tennessee whiskey cumple exactamente con todos estos estatutos, hablando de Jack tenemos 80 por ciento de maíz, o sea, no 50 sino 80, nos vamos mucho más allá con otra mezcla de granos”, refirió Pérez.

¿CÓMO SE PREPARA EL TENNESSE WHISKEY?

Luis explicó que Jack Daniel’s es un Tennessee whiskey que se produce en Lynchburg, Tennessee y mezcla de granos es 80 por ciento maíz, 12 por ciento cebada y 8 por ciento centeno, que se mezclan con agua libre de hierro y con la levadura que en el caso de Jack Daniel’s es como la fórmula secreta que les ayuda a lograr la calidad y el sabor que buscan. Se deja fermentar y se destila, después entra al filtrado gota a gota de 10 pies donde pasa alrededor de 6 días y se va a la barrica donde dura por lo menos 4 años.

Un dato importante es que dentro de la destilería de Jack Daniel’s hay una cueva de donde obtienen el agua libre de hierro que influye en el sabor del whiskey.

Jack Daniel’s Tennessee Apple es una mezcla de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey con un licor fino artesanal de manzana. Jack Daniel’s Tennessee Apple se crea con Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, filtrado por carbón de maple, para después reposar en barricas nuevas de roble americano, y mezclado con el licor de manzana.

