EU apelará el fallo judicial que quitó el uso de cubrebocas en el transporte público

Washington, 21 de abril (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que apelará un fallo judicial que ha anulado la orden de llevar mascarilla en los transportes públicos en el país, con el objetivo de restaurar esa medida.

El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, anunció en un tuit que esa agencia recurrirá el caso ante la corte de apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta (Georgia) y de mayoría conservadora.

La decisión del Departamento de Justicia llegó poco después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) aseguraran que todavía consideran necesario el mandato que, hasta el lunes, obligaba a llevar cubrebocas en aviones, trenes o autobuses.

In light of today’s assessment by @CDCgov that an order requiring masking in the transportation corridor remains necessary to protect the public health, the Department has filed a notice of appeal in Health Freedom Defense Fund, Inc., et al., v. Biden, et al.

— Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) April 20, 2022