TEPJF valida candidaturas de Morena para las gubernaturas de Durango y Tamaulipas

Los magistrados del TEPJF rechazaron las impugnaciones que se habían presentado contra las candidaturas de Vitela Rodríguez y Villareal Anaya.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló a Alma Marina Vitela Rodríguez y a Américo Villarreal Anaya como candidatos de Morena para las gubernaturas de los estados de Durango y Tamaulipas, respectivamente.

Por unanimidad de votos, los magistrados respaldaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) que validó el registro de Alma Marina Vitela Rodríguez como precandidata única de Morena a la gubernatura de dicho estado, al considerar que la decisión estuvo debidamente fundada y motivada.

La controversia deriva del medio de impugnación promovido por José Ramón Enríquez Herrera –quien se registró como aspirante— para controvertir la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de ese partido político de designar a Alma Marina Vitela Rodríguez.

En sesión pública el #TEPJF: -Validó el registro de la precandidata única de Morena a la gubernatura del estado de Durango. -Confirmó el registro del precandidato único de Morena a la gubernatura del estado de Tamaulipas. Te invitamos a ver la #videonota.👇 pic.twitter.com/RS44ajMqVX — TEPJF (@TEPJF_informa) April 21, 2022

José Ramón Enríquez Herrera presentó un juicio de la ciudadanía alegando que se habían cometido diversos vicios durante el proceso interno de selección de la candidatura, por lo que solicitó que se le revocara la designación impugnada y le fuera otorgado el registro como candidato.

No obstante, los magistrados consideraron que la resolución impugnada no es incongruente, ya que era posible confirmar la designación de la candidata y al mismo tiempo garantizar el derecho de acceso a la información del actor, respecto de las consideraciones que llevaron a la CNE a determinar que su perfil no era idóneo para participar como precandidato.

Sobre la candidatura de Américo Villarreal Anaya, el TEPJF aprobó por mayoría de votos desechar los agravios presentados por Maki Esther Ortiz Domínguez, aspirante a precandidata, que impugnó la sentencia del Tribunal Electoral de dicho estado, el cual confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en la que se designó a Américo Villarreal Anaya.

🔊 #AudioBoletín | El #TEPJF confirmó el registro del precandidato único de Morena a la gubernatura del estado de Tamaulipas. pic.twitter.com/9wOgmpG6z3 — TEPJF (@TEPJF_informa) April 21, 2022

Maki Esther Ortiz Domínguez había alegado que se habían cometido diversos vicios durante el proceso interno de selección de la candidatura y solicitó que se revoque la designación impugnada y le sea otorgado el registro como candidata.

Sin embargo, los magistrados desestimaron los motivos al considerar que Morena cumplió con las reglas paritarias emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para ambos casos, el TEPJF señaló que sí se cumplió el acuerdo de paridad de género de este proceso electoral, mediante el cual se estableció que los partidos políticos nacionales debían postular al menos tres mujeres como candidatas a las gubernaturas, de un total de seis.

Finalmente, ante la falta de reglas claras para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de gubernaturas, la Sala Superior reiteró la orden a Morena y a los partidos políticos nacionales para que, a más tardar al inicio del próximo proceso electoral en que participen gubernaturas se definan reglas al respecto. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral será el encargado de verificar la emisión y el cumplimiento de dichas reglas.