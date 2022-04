AMLO llama a trabajadores a rebelarse contra líderes “charros”; hay condiciones, dice

El mandatario destacó que en comparación con gobiernos anteriores, ahora hay condiciones para que se lleven a cabo elecciones sindicales demócratas.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a “rebelarse” a los trabajadores contra los líderes “charros” para elegir de forma libre a sus representantes luego e destacar que existe una clase de masoquismo en las elecciones de los dirigentes sindicales donde no ha habido renovación.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que en comparación con gobiernos anteriores, ahora hay condiciones para que se lleven a cabo elecciones sindicales demócratas.

Las declaraciones llegaron luego de una pregunta expresa respecto al proceso de elección de los dirigentes en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Decir que son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad; la libertad no se implora, se conquista, porque pueden haber las condiciones, que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto, para que no compren el voto, para que no haya amenazas, pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, líderes charros”, destacó en la “mañanera” el Jefe del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

El Presidente detalló que “vamos a la renovación, hay condiciones ahora, inmejorables para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes”.

Además, parafraseó a Simone de Beauvoir y aseguró que “no habría líderes charros si no tuviesen cómplices entre los propios oprimidos. Hay un especie de masoquismo; tenemos que rebelarnos”.

También hizo un llamado a los trabajadores de la UNAM para que le rindan homenaje a Evaristo Pérez Arreola, político y sindicalista mexicano. “El ejemplo de un sindicalismo democrático, como fue el SME, por eso da mucha tristeza ver cómo se destruyó esa organización de los trabajadores”, agregó.

“Vamos a la renovación, hay condiciones ahora inmejorables para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Es un llamado general, no es intromisión… Sólo es un llamado para que actuemos como hombres y mujeres libres”, destacó.