La cinta Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenible comparte su tráiler

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 21 de abril (AS México).- Curioso movimiento por parte de Netflix respecto a su serie animada basada en una obra tan popular como es Ghost in the Shell. Y es que poco antes del estreno de la segunda temporada de la serie CGI Ghost in the Shell: SAC_2045, llegará a la plataforma un largometraje de 2 horas de duración llamado Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenible, una reedición de la primera temporada de la serie que servirá para que los fans vuelvan a vivir lo mejor de la primera tanda de capítulos y los nuevos espectadores disfruten de un resumen en forma de película. Aunque lejos de ser un simple recopilatorio, Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenible aportará nuevas escenas y varias mejoras. No os perdáis su nuevo tráiler al inicio de esta misma noticia.

“La primera temporada de la serie de Netflix Ghost in the Shell: SAC_2045 renacerá como un largometraje de animación con nuevas escenas y el color corregido en todos los planos. Asume la dirección Michihito Fujii, el director de películas de acción con actores reales como La periodista, nominada a seis premios de la Academia Japonesa de Cine, y Una familia”, podemos leer en la descripción oficial de Netflix sobre este nuevo producto audiovisual.

Más allá del controvertido cambio de la animación tradicional de Ghost in the Shell por la animación CGI, esta nueva película de Netflix basada en su propia serie permitirá empezar la segunda temporada de la serie Ghost in the Shell: SAC_2045 con toda la información actualizada a nivel de trama. Tanto es así, que el propio título del film ya nos introduce en un mundo que, en el año 2045, está en permanente “guerra sostenible”, donde los ex-miembros de la Sección 9 deberán enfrentarse a la nueva amenaza de los post-humanos.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenible se estrena en Netflix el próximo 9 de mayo de 2022, justo antes del inicio de la temporada 2 de Ghost in the Shell: SAC_2045.

