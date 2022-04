¿Cuánto tiempo puede permanecer solo un gato en casa? 3 días máximo, según expertos

Los gatos pueden estar solos en casa, sin supervisión, durante un periodo máximo de tres días, algo que se reduce a 24 horas en el caso de los perros.

Por Raúl Gonzalez

Madrid, 21 de abril (AS).- Los gatos son mascotas muy independientes, por lo tanto, a veces no tienen problema en estar solos durante tiempo. No obstante, sigue siendo responsabilidad de su dueño y es determinante saber cuántos días pueden estar solos en casa, de manera que no sea un problema para escapadas temporales.

Es importante conocer que los gatos necesitan cierto tipo de cuidados que no se pueden descuidar durante varios días, como por ejemplo la alimentación o la correcta limpieza del arenero.

LOS GATOS SUFREN CUANDO SE QUEDAN SOLOS

Los gatos, al igual que los perros, sufren ansiedad cuando se quedan solos. De hecho, según un estudio de la Universidad Juiz de Fora, de Brasil, publicado en la revista científica PLOS ONE, uno de cada 10 gatos padece ansiedad por separación, y sufre de manera notable cuando su familia humana sale de casa.

Es vital evitar que esto ocurra, debido a que las consecuencias de los ataques de ansiedad pueden derivar en periodos de poca ingesta de alimentos, así como otras afecciones en la salud del animal.

Y es que los gatos tienen necesidades emocionales y sociales. Por ello, es necesario implementar un estímulo para la mascota, más concretamente para aquellos animales que no tienden a estar tanto tiempo solos en casa.

LOS GATOS PUEDEN ESTAR MÁXIMO TRES DÍAS SOLOS EN CASA

Los gatos no se podrán quedar solos, sin supervisión, durante más de tres días, según establece el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España. En el caso de los perros, se reduce el plazo a un máximo de 24 horas.

Sin ir más lejos, este periodo también es compartido por muchos expertos en comportamiento felino. Durante este periodo, se deben tener las previsiones necesarias, como la cantidad de comida en reserva y garantizar una buena cantidad de agua.

La soledad puede conllevar problemas en la salud emocional, pasándolo mal cuando los dueños no están en casa durante un periodo de tiempo prolongado. Además, se pueden producir vómitos, diarrea e incluso que la mascota deje de utilizar el arenero por culpa de la ansiedad.

CUIDADOS CADA 12 HORAS

Lo ideal si la persona en cuestión está planteándose dejar solo a su mascota sería contratar a alguien que cuide de su gato o pedir ayuda a amigos o familiares, los cuales deben prestarle atención cada 12 horas.

Es por ello que la persona encargada de suplir a su dueño sería conveniente que conociera a la mascota y le proporcionase la misma comida para no romper sus rutinas, además de interactuar constantemente con el gato.

