Sony aplaza el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I

Para cubrir el vacío que ha dejado Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I en la cartelera, Sony ha adelantado el estreno de Lyle, Lyle, Crocodile del 18 de noviembre al 7 de octubre de 2022.

Madrid, 21 de abril (Europa Press).- Sony ha anunciado cambios en su calendario de estrenos. Durante la CinemaCon la compañía ha confirmado el aplazamiento del lanzamiento de Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I, además de fijar la fecha para algunas de sus grandes apuestas como Madame Web o The Equalizer 3.

Estaba previsto que Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I , secuela de Spider-Man: Un nuevo universo, llegara a los cines en octubre de 2022. Sin embargo, su estreno se ha aplazado al 2 de junio de 2023. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson dirigen la película de animación. La siguiente cinta de la saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II, se lanzará el 29 de marzo de 2024. Ambas producciones se podrán ver en salas de gran formato e IMAX.

Para cubrir el vacío que ha dejado Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I en la cartelera, Sony ha adelantado el estreno de Lyle, Lyle, Crocodile del 18 de noviembre al 7 de octubre de 2022. Se trata de un largometraje basado en un cuento infantil, dirigido por Josh Gordon y Will Speck y que cuenta con Javier Bardem como protagonista.

Madame Web, spin-off de Spider-Man protagonizado por Sydney Sweeney, no llegará hasta el 7 de julio de 2023. Además, Sony ha fijado el estreno de The Equalizer 3 para el 1 de septiembre de 2023. La película Devotion, ambientada en la guerra de Corea y dirigida por J.D. Dillard, aterrizará en salas limitadas de Estados Unidos el 14 de octubre de 2022, expandiendo su oferta de cines y países en los días 21 y 28 del mismo mes.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press