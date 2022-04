Las mujeres presentarían más síntomas de COVID persistente, revela un estudio

Madrid, 21 de abril (Europa Press/EFE).- Las mujeres con COVID-19 persistente tienen más síntomas, según ha puesto de manifiesto un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Parma (Italia) y que ha sido publicado en el Journal of Women’s Health.

“Se necesitan estudios longitudinales a largo plazo para comprender completamente la fisiopatología de los síntomas relacionada con el sexo y los efectos del tratamiento farmacológico relacionado con la COVID persistente; estos estudios serán cruciales para comprender la trayectoria natural de COVID persistente a fin de implementar estrategias de tratamiento específicas y prevenir sesgos en el tratamiento de hombres y mujeres”, han explicado los investigadores.

EL 30 POR CIENTO DE PERSONAS QUE ENFERMAN DESARROLLA COVID PERSISTENTE

Una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos) ha revelado que el 30 por ciento de las personas tratadas por COVID-19 desarrollaron secuelas post agudas de COVID-19, más comúnmente conocidas como COVID-19 persistente.

Sorprendentemente, el origen étnico, la edad avanzada y el nivel socioeconómico no se asociaron con el síndrome, a pesar de que esas características se han relacionado con una enfermedad grave y un mayor riesgo de muerte por COVID-19.

