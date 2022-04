Meta lanza novedades en sus redes sociales para “actuar contra el cambio climático”

Madrid, 21 abr (EFE). – Las redes sociales del grupo Meta –Facebook, Whatsapp e Instagram– incorporan novedades a sus aplicaciones para ayudar a “crear conciencia y actuar contra el cambio climático” con motivo del Día de la Tierra que se celebra el próximo viernes 22.

Entre las propuestas ambientales, figura la donación y recaudación de fondos a través de Instagram Reels, con objeto de destinarlos a más de 1.5 millones de organizaciones sin ánimo de lucro: la empresa matriz de las plataformas ha confirmado la cobertura de los gastos de procesamiento de las donaciones y el destino del dinero para estas organizaciones.

Creadores de contenido e influencers de todo el mundo, como Dave Burd, Maggie Baird o Zyahna Bryant colaboran en la visibilidad de este proyecto en redes.

Make an impact this #EarthDay2022 by starting a sustainability-focused fundraiser on @instagram Reels or thrifting on Marketplace. You can also visit the Climate Science Center on @facebookapp to learn more about the climate crisis and how you can help. https://t.co/nofsc96xTb

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) April 19, 2022