VIDEO: Mike Tyson sufre ataque de ira y agrede a hombre que lo molestó en un avión

Por Jorge Fernández

Los Ángeles, 21 de abril (LaOpinión).- Mike Tyson protagonizó un ataque de ira en un avión: el exboxeador fue captado golpeando en repetidas ocasiones a un hombre, que según los reportes ofrecidos hasta el momento, lo había inquietado desde que coincidieron.

El video solo muestra el momento en el que Tyson pierde el control, y sin medirse, le pega seis o siete veces al hombre. Lo hace estando parado, mientras que la víctima está sentada, indefensa, tratando de protegerse con los brazos.

Finalmente “IronMike” parece cansarse del castigo, y echa sus manos hacia atrás. Otra persona trata de tranquilizarlo durante el tenso momento. TMZ reportó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 22:30 horas de la noche del miércoles, en un avión que voló de San Francisco a Florida.

La versión de un testigo fue la siguiente: él y su amigo subieron al vuelo y se encontraron a Tyson, quien fue tranquilo y amable. Luego de acceder a tomarse una selfie con la persona en cuestión, ésta intentó socializar con Mike, a la vez que se mostró muy emocionado.

El hombre siguió hablándole y molestando a Tyson hasta que el exboxeador se hartó. Le pidió que se calmara y el hombre no lo hizo. Por ello, Mike Tyson terminó de perder los papeles y desató su ira con el tipo, que terminó con la cara lastimada.

A man was HARASSING Mike Tyson on a Jet Blue flight, and Mike had to put hands on him to stop the harassment. pic.twitter.com/NDjrfntrxn

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) April 21, 2022