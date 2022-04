El actor Juan Pablo Medina reaparece en redes sociales tras recuperación de trombosis

El actor de la serie Soy tu fan regresó a las redes sociales, después de varios meses de enfrentarse a una trombosis que lo llevó a perder su pierna derecha.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 21 de abril (LaOpinión).- El actor Juan Pablo Medina ha decidido dar vuelta a la página y retomar su vida pública, y para él esto significa mostrar cómo desempeña sus actividades y hobbies preferidos, ahora con ayuda de su prótesis.

Prueba de ello es su más reciente publicación en Instagram, donde el histrión de La Casa de las Flores compartió un video en el que se dejó ver en una de sus prácticas golf.

En su historia, Medina aparece muy sonriente mientras ejecuta uno que otro movimiento para perfeccionar sus habilidades en este deporte. Además, en un breve texto precisó que se trató de su primera clase de golf.

Juan Pablo Media vía Instagram Stories. pic.twitter.com/4pjLo6Zssa — Miss News (@MissNews5) April 21, 2022

Dicho audiovisual no tardó en ser retomado por varias de sus seguidores y difundido dentro de la plataforma, lo que generó una ola de comentarios positivos por parte de los internautas. Dentro de los mensajes, destacaron las palabras de aliento y felicitaciones por ser un gran ejemplo para quienes atraviesan por una situación de este tipo.

Cabe recalcar que esta publicación de Juan Pablo Medina se suma a las pocas imágenes del actor desde que se reportó su hospitalización por trombosis, afección que provocó la amputación de su pierna derecha.

Medina reapareció hace unas semanas en la portada de la revista GQ México, donde con el corazón abierto y un nudo en la garganta, relató lo vivido el pasado mes de agosto de 2021.

“Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Yo aposté por vivir, reuní a mi familia y les dije que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás“, contó a la famosa revista.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.