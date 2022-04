Karol G, Bad Bunny, Grupo Firme, entre los ganadores de los Latin AMAs 2022

Por Sigal Ratner-Arias

Los Ángeles, 21 de abril (AP)- Karol G y Mariah Angeliq obtuvieron el premio a la colaboración del año por “El makinón” la noche del jueves en los Latin American Music Awards.

El éxito encabezó la lista Latin Airplay de Billboard, mientras que su video musical, lanzado en marzo de 2021, suma más de 684 millones de vistas.

“En verdad no me esperaba ganar esto, so [entonces] estoy un poquito surprised [soprendida]”, dijo Mariah Angeliq al subir a recibir el trofeo, enviándole un saludo de agradecimiento a Karol G.