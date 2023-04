Con los años que me quedan apuesta por el cine de acción: Michelle Rodríguez

Con los años que me quedan es la nueva película original de Amazon Prime Video que arriba este viernes a la plataforma como historia que estará llena drama, acción y, por supuesto, mucho humor. Acompañada de Regina Blandón y Aislinn Derbez, Michelle Rodríguez suma un filme más a su carrera que le impone nuevos retos.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Una historia sobre el “antisueño americano” llega a la pantallas de Amazon Prime Video con el estreno de Con los años que me quedan, filme que cuenta con un elenco internacional donde el talento mexicano no se queda fuera gracias a la participación de actrices como Michelle Rodríguez, que esta vez logra un debut en el cine de acción.

Bajo la creación, guión y dirección del español Frank Ariza (Perdóname, Señor. 2017), la película gira en torno a la historia de “una joven estudiante de Derecho, quien deberá pagar una deuda adquirida por su padre, pero para eso tendrá que aceptar trasladar una ‘mercancía’ de la ciudad de Los Ángeles a México, lo cual le traerá una experiencia llena de sobresaltos, que acabará por convertirse en la mayor aventura de su vida”.

Regina Blandón y Aislinn Derbez protagonizan junto a Rodríguez esta trama que está llena de acción:

“Macarena (Blandón) es una mujer hija de inmigrantes que por circunstancias se da cuenta que necesita salvar a su papá y mantener en paz a su mamá, entonces se mete en grandes problemas que tienen que ver con dinero, diamantes, pistolas y persecuciones. Mi personaje es Briseida y es una mujer latina que sueña con ser una gran estrella de Hollywood que se enfrenta también a esta problemática de la industria donde es señalada por ser latina, por su color de piel, por su estatura, por su talla, por su idioma. Ella se siente orgullosa de ser latina y creo que eso es lo que hace ser tan ‘entrona’ para poder salir de estas circunstancia en las que ella se ve metida”, cuenta la Michelle Rodríguez en entrevista con SinEmbargo.

Briseida es la mejor amiga de Dina, personaje de Aislinn Derbez, que se sumará a esta aventura donde aprenderá a tomar nuevos riesgos.

Para Michelle Rodríguez su personaje es un reflejo de lo que se vive dentro de la industria del entretenimiento, peor también sobre las experiencia a las que una persona está expuesta cuando se busca el llamado “sueño americano”.

“Creo que lo que me gusta mucho de Briseida es que ser latina la empodera, y que desde este poder superior de ser latina es lo que hace ser valiente, tan ‘entrona’ por las circunstancia en las que está metida que sin querer, sin hacer spoiler, también se ve inmiscuida en un crimen, en cosas de intriga, que no tiene idea, pero ella puede confiar en que puede sobrepasarlo porque es latina y ella sabe cómo”.

Michelle Rodríguez que es reconocida por su carrera en programas, teatro y cine de comedia, vuelve a dar un paso fuera de éste género como lo hizo en el drama con la docuficción I Carry You With Me (Te Llevo Conmigo) en 2021.

Para ella, haber podido aceptar este personaje significó un avance en su carrera que ahora le da la posibilidad de elegir sus papeles. Explica que Briseida representaba sobre todo poder ser parte de una historia diferente y proponerse nuevos retos en su carrera.

“Me importa mucho como actriz poder contar cosas distintas porque la representación es importante y porque la industria está creciendo porque las narrativas están cambiando. Ya no sólo contar las mismas historias nos basta, ahora podemos saber más, queremos saber más. Como mujer me interesa mucho un personaje que crezca, que proponga, un personaje que se sostenga o completamente se derrote para que sean como espejos a la sociedad o al espectador, sobre todo eso”.

Con los años que me quedan es una road movie tragicómica rodada en la ciudad de Almería, en España, que contó además con a actuación de figuras como Manuel Vega (Lobo Feroz), Estefanía de los Santos (Grupo 7), Paco Tous (La casa de papel), entre otros.

“Las fronteras de pronto van desapareciendo. Primero fui la más feliz y la más dichosa de compartir con Regina y con Aislinn que las amo con todo mi corazón y nos divertimos infinito y que eso de alguna manera hizo más amable el proceso. Todo el equipo de España y todo el elenco español creo que hicieron un gran trabajo, no sólo de manera profesional sino que nos abrazan muchísimo el estar nosotras en otro país con un equipo diferente, con una manera diferente de hacer las cosas. Nos sentimos muy abrazadas, muy protegidas”.

En palabras recogidas del director Frank Ariza, su nuevo filme, que navega por la herencia de las decisiones que toman los padres a la hora de elegir el camino de los hijos, es una mezcla de géneros que, indica, según el estado de ánimo del espectador es como podrá suscitar una emoción u otra.

“Agradezco mucho a Frank y a todo el equipo que confió en mí, incluso mis compañera, porque tuve la oportunidad de hacer una de las escenas de acción que sería realizada por especialistas, pero Frank me dio chance de echarme una de las persecuciones, y creo que para eso estamos los actores, para vivir experiencias y para tocar diferentes géneros, diferentes estilos y mientras pueda hacerlo, lo haré”.

Con los años que me quedan llega directamente al catalogo de Amazon Prime Video a partir de este 21 de abril.

“No se pueden perder esta película porque es muy divertida, diferente. Estarán al filo del sillón porque está llena de acción, de intriga y yo creo que les va a gustar”, culmina Michelle Rodríguez.