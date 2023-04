El Presidente revela que Ministra Piña buscó negociar con Rosa Icela cambio de la GN

López Obrador detalló que la Ministra presidenta de la Corte incluso le preguntó a la Secretaria de Seguridad que por qué se quejaba si era ella la que iba a manejar a la Guardia Nacional, lo que el mandatario calificó como “politiquería ramplona”.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que rompió comunicaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que la Ministra presidenta, Norma Piña, buscara negociar las fechas para la entrada en vigor del traspaso de regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, un hecho sin precedentes en la política mexicana moderna.

Cuestionado sobre cómo acatará la decisión de la Corte con respecto a la GN, el mandatario mexicano aseguró desde Veracruz en su conferencia matutina: “No se puede acatar, porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después”.

Ante esa proposición, les pidió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que no hubiera “nada de negociación”. “No, tiene que ver con la dignidad, no hacemos acuerdos en los ocurito”, sentenció.

–¿Quién mandó el mensaje?, preguntó una reportera.

–La Ministra presidenta y otros ministros, y les dije ni les contesten el teléfono, afirmó López Obrador.

El mandatario mexicano contó que Rodríguez tenía un desayuno el jueves con la Ministra Piña. “Cuando me enteré, les dije: ‘No quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes’, quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución porque quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser que una élite corrupta decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente, y ya se acabó la política cupular, el pueblo manda, y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. No hay negociaciones como las que se acostumbraban antes”.

Además, reveló un intercambio entre Piña y Rodríguez:

–Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la Secretaria de Seguridad: “Oye, pero, ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional?” Es Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ella manejar la Guardia Nacional, pero le contestó: “No es asunto mío”. Pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar ejemplos de rectitud.

Este jueves, la SCJN ha determinado este jueves que las funciones operativas y administrativas de la GN sean regresadas gradualmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que se trasladaran a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con una votación mayoritaria de nueve contra dos, cuyos sufragios fueron de los ministros Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto de resolución del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que pretende desincorporar a la GN de la Sedena paulatinamente.

Dicha separación deberá tener efecto a partir del 1 de enero de 2024, esto con el fin de dar el tiempo necesario para el cambio de operaciones entre ambas secretarías.

Con dicha prórroga, prosiguió Alcántara Carrancá, se busca privilegiar la certeza jurídica en el control y operación de la GN; así como en el estatus jurídico de quienes la componen a través de asegurar y respetar la integración de las provisiones necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El pasado 18 de abril, la Corte consideró que el decreto para el traspaso supuso un “fraude a la Constitución” y con los votos a favor de ocho de los 11 ministros, se declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa.

La decisión que representa un revés para el Presidente mexicano, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.

En el corto plazo, no se prevé que la decisión genere un impacto en el manejo que tienen los militares de la seguridad pública, pero sí podría obligar a López Obrador a fortalecer hasta que culmine su sexenio a finales del 2024, el rol de las corporaciones policiales civiles que se han debilitado en este Gobierno, según estimaron los analistas.

ROSA ICELA Y SANDOVAL HARÁ GIRA INFORMATIVA

Este viernes, el Presidente también dijo que Rosa Icela Rodríguez y el general Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa, irán por todo el país “para decirle a todos los elementos [de la GN] que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales” ante la decisión de los ministros “irresponsables y corruptos” de la SCJN.

“Impidieron el que se mantengan los grados, los ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva, porque muchos elementos de la Guardia tiene que ver con la Defensa, con la Marina, y cuando se recibe este golpe pueden pensar ‘yo me regreso a la Defensa o a la Marina’, y todo lo que hemos construido se derrumba”, explicó.

“Van a hacer estas visitas, nos importa tanto la Seguridad Pública que se dio la instrucción que los elementos de la Guardia Nacional ganaran más incluso que la Defensa y Marina, garantizar de que vamos a hacer adecuaciones para que no cambien sus condiciones laborales y ademas voy a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución”, reiteró.

También dijo que los ministros “se arrepintieron” de su decisión al mandar hasta el próximo enero la entrada en vigor del cambio. “Estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes”, aseguró.

“RESUELVEN QUE LA GN CONTINÚE COMO ESTABA LA POLICÍA FEDERAL”

López Obrador dijo este viernes que la Corte “actuó mal” al tumbar el traspaso de la GN a Sedena. “Ocho ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico, y no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Ncional dependa de la Sedena, porque lo que resuelven es que continúe como estaba la Policía Federal”, indicó.

Recordó que la corporación estaba infestada de corrupción y era controlada por la delincuencia organizada y de cuello blanco en los tiempos de Felipe Calderón y de Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública, éste último hallado culpable en EU de narcotráfico y otros delitos en aquel periodo.

“Esa corporación se corrompió por completo, por entero, porque se crió esa Policía Federal sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad, y empezó a ser manejada por jóvenes en ese entonces ambiciosos, sin principios, sin ideales, y miren en lo que terminó. Se olvidan de que durante el Gobierno de Calderón hubo un narco-estado, la Seguridad Pública estaba en manos de la delincuencia: hay que subrayar, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”, dijo,