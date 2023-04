Instagram presenta “historias espontáneas”, función que imita a su competidor BeReal

Madrid, 21 Abr. (Portaltic/EP).- Instagram ha introducido una nueva característica llamada “Historias espontáneas“, que propone el mismo procedimiento que la red social BeReal, en la que los usuarios deben subir una fotografía hecha con la cámara frontal y trasera de manera simultánea tras recibir una notificación.

Las historias de Instagram se presentan como “una forma rápida y fácil de compartir momentos y experiencias” que permite compartir texto, música, stickers y GIF con usuarios registrados como “seguidores” en la plataforma.

Estas imágenes o videos tienen una duración de 24 horas, se colocan en la parte superior de la interfaz de la red social y se pueden ocultar a los contactos deseados -a través de la configuración de privacidad- así como fijarse en el perfil de la cuenta.

La compañía prepara ahora una funcionalidad similar a la que caracteriza a BeReal, otra red social que busca la autenticidad de las fotografías y que cuenta con un sistema de alertas diarias. Tras recibir la notificación, los usuarios disponen de un tiempo limitado para subir una imagen capturada tanto desde la cámara principal como de la selfi.

Instagram ha tomado esta característica como referencia para sus “Historias espontáneas”, una herramienta que ya han podido probar algunos usuarios, tal y como ha adelantado el analista y consultor de redes sociales Matt Navarra, que se ha hecho eco de lo compartido por el periodista Diego Poggi.

A través de Twitter, ha compartido una captura de la notificación que indica a los usuarios de la red social que es posible utilizar esta funcionalidad, que se presenta como “una nueva forma de ver momentos aleatorios de la vida diaria” de otros contactos.

NEW! Instagram is testing BeReal-like 'Spontaneous Stories'🔥

"Discover real moments of your friends by sharing one of yours"

"Spontaneous Stories are a new way to see random moments in your friends daily lives"

"Share a moment of your day with friends who also shared theirs" pic.twitter.com/H4sZdRxIFi

— Matt Navarra (@MattNavarra) April 19, 2023