AUDIO: Diputada morenista Patricia Armendáriz grita e insulta a indígenas en Chiapas

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– El audio de una conversación donde Patricia Armendáriz Guerra, Diputada federal por Morena, reclama con gritos y golpeteos a integrantes de una comunidad de lacandones fue exhibido en redes. La grabación ocurrió hace un año.

“Sígale creyendo que va a seguir mamando al Gobierno. No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro, y ya no quiero saber nada. La próxima reunión o me traen propuestas para su comunidad o no cuenten conmigo, ni vengan, por favor. Es la tercera reunión que tengo con ustedes, ‘que no, que yo quiero mi propio hotel’, sigan con sus pendejadas. Escudo Jaguar está enfrente de ustedes, me está pidiendo restaurantes, hotel y lancha como comunidad. Yo no puedo atender a cada familia”, grita la Diputada.