CPKC anuncia acuerdo con Schneider para envíos hacia y desde México a partir de mayo

Por Josh Funk

Omaha, Nebraska, EU, 21 de abril (AP) — La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) anunció este viernes su primer gran triunfo de negocios —una semana después de completar su fusión largamente planeada—: un acuerdo multianual para manejar los envíos ferroviarios de la compañía camionera Schneider National hacia y desde México a partir de mediados de mayo.

El acuerdo establece que CPKC se convertirá en el socio ferroviario preferido de Schneider para envíos transfronterizos. Transportará los contenedores de carga que la empresa de camiones recoge en las instalaciones de fabricantes y puertos en México hasta el crucial centro ferroviario de Chicago, donde las principales empresas ferroviarias hacen intercambios de carga, lo cual le quitará tráfico a Union Pacific y BNSF.

En presentaciones previas a inversionistas, Schneider ha dicho que todo tipo de productos por un valor de aproximadamente 800 millones de dólares cruzan la frontera entre Estados Unidos y México por Laredo, Texas, cada día. Los agricultores estadounidenses envían gran cantidad de maíz y carne de cerdo hacia el sur, mientras que aguacates mexicanos y autopartes manufacturadas en fábricas de México se transportan hacia el norte. Y más compañías están trasladando sus operaciones de manufactura a México con el fin de tener su producción más cerca de sus clientes.

Los trenes de CPKC cruzan la frontera en Laredo, y la compañía ferroviaria indicó que planea agregar otra extensión a su puente allí con el fin de incrementar la capacidad de sus vías. Ese nuevo puente deberá estar listo para fines del año próximo.

Keith Creel, director general de CPKC, dijo que cree que la nueva red única de su ferrocarril a través del continente ofrece un valor atractivo.

Los transportistas que utilizan otras empresas ferroviarias tienen que permitir que su carga pase de un tren mexicano a un tren de las otras compañías ferroviarias estadounidenses en la frontera.

📣 Big news from Schneider! We are excited to announce that we will now provide intermodal services between Mexico and the Upper Midwest on the newly formed Canadian Pacific Kansas City (CPKC).

Read the full details: https://t.co/0CuJFfVTDm pic.twitter.com/oGowBsDQnO

— Schneider (@WeAreSchneider) April 21, 2023