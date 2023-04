La Fiscalía de la CdMx presentará facturas y más pruebas contra Cártel Inmobiliario

El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, indicó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que “se está poniendo al descubierto una enorme red de corrupción en el sector bienes raíces con la colusión de funcionarios”.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– La Fiscalía de la Ciudad de México dará a conocer la próxima semana más evidencia sobre el Cártel Inmobiliario, la trama de corrupción ​​que involucra a prominentes funcionarios, diputados y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital, quienes se encuentran presos, fugitivos y bajo investigación, por la autorización de desarrollos inmobiliarios ilegales e irregulares.

“Daremos a conocer a la ciudadanía la segunda parte de esta historia donde tenemos facturas, donde tenemos devolución de lo depósitos bancarios que muestran con toda claridad la forma de operación, que fue una operación desde luego extorsiva, es decir hay una extorsión porque a cambio de este tipo de actos se está obteniendo un favor que además legalmente no correspondía, pero no solamente hemos obtenido esta información de un sólo espacio sino de varios”, adelantó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía.

En entrevista con Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Lara indicó que “se está poniendo al descubierto una enorme red de corrupción en el sector bienes raíces con la colusión de funcionarios”.

El vocero de la Fiscalía precisó que hay más de 130 inmuebles que han sido identificados, que han tenido irregularidades, además sostuvo que están convocando a los empresarios a que les den información valiosa para esclarecer cómo se estaban dando estas operaciones. Precisamente la información de la que se han allegado las autoridades han permitido esclarecer el grado de involucramiento de los funcionarios de la Alcaldía, entre ellos el exalcalde panista Christian Von Roehrich, detenido en Tamaulipas cuando intentaba dejar el país.

Entre la información que ha podido conocer la Fiscalía en el transcurso de las investigaciones y del caso, Ulises Lara refirió que recientemente aprehendieron a una persona que se ostenta como desarrollador y como Director Responsable de Obra. “Este señor Roberto ‘N’ tenía autorización para 11 departamentos y construyó 44 más y un penthouse durante la administración de Cristian “N” y también bajo las autorizaciones del señor Nicias “N””, dijo en relación a Nicias Aridjis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, y del propio Von Roehrich.

“Estamos generando un proceso de situaciones en las que aparecen delitos de los servidores públicos, acciones que también puede ser justificadas como delitos de los desarrolladores, además suplantación de profesión y falsificación de documentos, operaciones ilícitas de carácter financiero y una gran cantidad de inmuebles construidos por encima de la norma que en conjunto nos habla de una gravedad importante de actos cometidos en la Alcaldía”, declaró el Vocero de la Fiscalía.

Ulises Lara indicó que en una primera parte de la investigación sobre el Cartel Inmobiliario se demostró que funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez solicitaron y aceptaron dinero para algunas obras y hasta para hacer funcionar una pista de hielo. “Hoy sabemos que no fueron los únicos que contribuyeron a esta pista sino que hubo más. Fue dinero en efectivo, más de un millón de pesos en un caso, en otro caso un poco menos, pero si hablamos de más de 10 para lo que se construyó, estamos hablando de una amplia colaboración o contribución de empresarios que estaban esperando a cambio algún tipo de procedimiento”.

“Ahora les vamos a explicar cómo es que operaba de manera fundamental esto para la obtención de estos bienes inmuebles y cómo se hacían este tipo de pagos o esta simulación y, por supuesto, esto se configura en un proceso en donde lo que nos están denunciando también las personas, que fueron relacionados con esto, es no podían obtener el siguiente permiso, que por cierto, acabó por obtenerlos pero no tener validez si no cumplían con esa tarea o esa actividad que era transferir o pagar cuentas u otros reservarse los pagos o hacer la obra sin recibir nada a cambio y eso es extorsión”, apuntó el funcionario de la Fiscalía.

