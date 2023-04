Exmarine de EU es condenado a 12 años por traficar fentanilo y cocaína desde 2015

Roberto Salazar II, de 26 años, y los mensajeros que reclutaba hicieron decenas de viajes a través de la frontera con fines de contrabando

San Diego, EU, 21 de abril (AP) — Un exinfante de Marina que durante años ayudó a contrabandear drogas de México a Estados Unidos, y que incluso intentó que se le escribiera un narcocorrido para glorificar sus hazañas, fue sentenciado este viernes a 12 años de cárcel en una prisión federal.

Roberto Salazar II, de 26 años, fue sentenciado por importar fentanilo y por asociación delictuosa para distribuir heroína, metanfetaminas, cocaína y fentanilo, según un comunicado de la Fiscalía federal.

Salazar, que se declaró culpable en octubre pasado, podría haber sido sentenciado incluso a cadena perpetua.

Estaba emplazado en la Base Aérea Miramar del Cuerpo de Infantería de Marina en San Diego. Los fiscales indicaron que, antes de unirse a las fuerzas armadas y mientras estaba en servicio activo, él y mensajeros que reclutaba hicieron decenas de viajes a través de la frontera con fines de contrabando.

Salazar, residente de San Diego, solía obtener automóviles que eran conducidos a México, donde se les ocultaban drogas en los compartimientos del motor. Posteriormente los mensajeros los llevaban de vuelta a Estados Unidos, señalaron fiscales.

Tales actividades comenzaron aproximadamente en 2015, informaron autoridades.

Para cuando fue arrestado el año pasado, “Salazar se había involucrado tanto en el narcotráfico que le estaba encargando a un compositor mexicano que escribiera una canción conocida como ‘narcocorrido’ acerca de él”, indicó la Fiscalía federal.

“En una frase que Salazar le sugirió al compositor, alardeaba: ‘Quería estudiar y convertirme en soldado, pero me gustó más la vida fácil”, agregó.

Algunos de los mensajeros reclutados por Salazar eran exinfantes de Marina o compañeros de la Universidad del Suroeste, campus Chula Vista.

“Este caso involucró a un infante de Marina que se suponía protegería y defendería a nuestro país, pero en lugar de ello le trajo grandes daños a los estadounidenses al traficar fentanilo y otras drogas peligrosas”, declaró el Fiscal federal Randy Grossman.

“También traicionó su juramento solemne al reclutar a otros infantes de Marina para que hicieran lo mismo”, agregó.