El mexicano “Checo” Pérez saldrá quinto en el GP de España; buscará su tercer podio

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 21 de mayo (ASMéxico).- No ha sido el mejor fin de semana para Sergio Pérez, que tras perder la práctica libre 1, le ha costado acoplarse a su monoplaza en el Gran Premio de España. El piloto mexicano largará desde el quinto lugar en la carrera de Montmeló, donde buscará la remontada para conseguir su tercer podio del año. El objetivo no luce nada sencillo en este circuito en el que cuesta trabajo adelantar.

“CHECO” SE FUE A LA GRAVA EN Q1

El tapatío no se ha visto cómodo con su RB18 a lo largo del fin de semana y la muestra fue su presentación en Q1. La primera parte de la sesión no fue nada sencilla para “Checo” que salió rápido a la pista para marcar su vuelta rápida de 1.20.447, tiempo que lo dejó por detrás de Verstappen, los Ferrari e incluso Mercedes.

We struggled to find the perfect lap, we’ll start 5th. But we have everything to be on the mix for the win tomorrow 💪 #SpanishGP #nevergiveup

Nos costó encontrar la vuelta perfecta, arrancamos 5tos.

¡Tenemos todo para pelear mañana por la carrera! #NeverGiveUp pic.twitter.com/AhHwuGFNA7

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 21, 2022