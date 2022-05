Menor contenido, publicidad y leyendas engañosas: Profeco desnuda marcas de colágeno

La Procuraduría Federal del Consumidor destacó que es de suma importancia consultar con un médico antes de consumir el colágeno para conocer si puede tomarse, si realmente se necesita y si ayudará a complementar, incrementar o suplir alguno de los componentes de tu dieta. También exhorta a los compradores a no caer en falsas promesas sobre productos milagro, ya que es posible que se trate de publicidad engañosa.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que al menos siete productos de colágeno hidrolizado comercializados en México contienen algún tipo de irregularidad, por lo que exhortó a la población a consumir dichos productos sólo bajo la prescripción de un médico especialista.

En la quinta edición de la Revista del Consumidor de este 2022, la Profeco realizó un estudio de calidad a un total de 32 productos denominados colágeno o colágeno hidrolizado en polvo, tabletas y cápsulas. En el informe se revisó que dichos artículos cumplieran con la denominación genérica y específica, lista de ingredientes, el o los componentes que pudieran representar un riesgo mediato o inmediato para la salud de los consumidores, declaración nutrimental, lote, fecha de caducidad, nombre y dirección del fabricante o importador, envasador, maquilador, distribuidor nacional o extranjero; instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo; y las leyendas de advertencia:“ el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa” y “este producto no es un medicamento”.

De acuerdo con la Procuraduría, el colágeno es la proteína estructural más abundante en el organismo, al constituir una proporción de casi el 25 por ciento de la proteína total. Comercialmente, el colágeno natural se divide a través de enzimas y ácidos para obtener el colágeno hidrolizado y así se absorba fácilmente. Esto porque los seres humanos no podemos asimilar el colágeno si no está dividido en partes más pequeñas (aminoácidos), ya que el sistema digestivo tiene unas enzimas que llevan a cabo dicha división. El informe destacó que el colágeno hidrolizado es un suplemento alimenticio, ya que según la Ley General de Salud (LGS), en su Artículo 215 define a un suplemento alimenticio como un “producto a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir algún componente”.

Según el estudio, del total de productos analizados, las siguientes marcas tuvieron al menos una irregularidad:

-Nature’s Life, suplemento alimenticio Colágeno Hidrolizado + L-Ornitina & Vitamina C: No cumple, ya que tuvo un 10.2 por ciento menos de lo declarado en contenido neto, por lo que incumple la NOM-002-SCFI-2011.

-Bio B Berry Colágeno, alimento en polvo para preparar bebidas: Es publicidad engañosa, ya que ostenta la leyenda “Beauty Boost”, la cual carece de significado, por lo que es una declaración potencialmente engañosa e incumple el Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFCP). Además, se denomina “Alimento en polvo para preparar bebidas”; sin embargo, según el Artículo 215 de la Ley General de Salud (LGS), por su composición se trata de un suplemento alimenticio.

Los siguientes productos no sustentaron sus leyendas, por lo que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas y por ende, pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por infracciones a la ley.

-Solanum. La ciencia al natural: Usa la leyenda “Cólageno Solanum, no. 1 en ventas”.

-Neocell: Utiliza las leyendas “Súper Collagen”, “6.6 g colágeno Tipo 1 y 3”, “SIN OGM”, “Sin saborizantes artificiales”. Ninguna de las anteriores fue demostrada. Además al momento del estudio no se comprobó su contenido de colágeno.

-Mi Fibra Diaria, suplemento Alimenticio Colágeno en polvo: Usa la leyenda “Colágeno Marca Mi Fibra Diaria, es un suplemento alimenticio para adultos y niños mayores de 4 años”.

-Drasanví COLLMAR, suplemento alimenticio de colágeno marino hidrolizado + vitamina C + magnesio + ácido hialurónico: Utiliza la leyenda “Recomendado para deportistas. Mujeres mayores de 40 años”.

-VitHerbal, suplemento alimenticio colágeno hidrolizado: Con las leyendas “Colágeno Hidrolizado Plus”, “Bajo en Azúcar”, “Ácido Hialurónico”, “Vitamina C”, “Calcio” y “Gluten Free”. También, al momento del estudio no se comprobó su contenido de colágeno.

Finalmente, la marca Facialtime Vitamins&Health Care División con el suplemento alimenticio de colágeno Hidrolizado puro + Ácido Hialurónico + l-arginina + prebióticos, indica “gr” y no “g” para gramos en la tabla nutrimental, por lo que incumple la NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

El estudio rescató que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 173 del RCSPS, en la etiqueta y en la información con la que se comercialicen los suplementos alimenticios no deben presentar información que confunda, exagere o engañe en cuanto a su composición, origen, efectos y otras propiedades ni ostentar indicaciones preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas.

“Leyendas como: ‘Producto 100 por ciento natural’, ‘De origen natural’, ‘Elaborado con base en una sustancia de origen natural’, entre otras, no significan que el producto no provocará efectos secundarios”, se lee en el reporte de calidad.

Por otro lado, el estudio enlistó los 32 artículos analizados de acuerdo al contenido de colágeno y carbohidratos por porción diaria recomendada. Los cinco productos con mayor cantidad de colágeno fueron los siguientes:

– Collagen Labores Nutrition: Una porción recomendada de 40 gramos por día contiene 37.1 gramos de colágeno y 1.1 gramos de carbohidratos.

-Vidanat: Una porción recomendada de 40 gramos por día contiene 37.1 gramos de colágeno y 0.8 gramos de carbohidratos.

-Sesen: Una porción recomendada de 15 gramos por día contiene 13.9 gramos de colágeno y 0.6 gramos de carbohidratos.

-Wunu Women’s Nutrition: Una porción recomendada de 11.5 gramos por día contiene 11.3 gramos de colágeno y 0.8 gramos de carbohidratos.

-Life 180: Una porción recomendada de 15 gramos por día contiene 10.1 gramos de colágeno y 7.9 gramos de carbohidratos.

Por el contrario, los cinco productos con menor cantidad de colágeno fueron los siguientes:

-Good express smart & healthy: Una porción recomendada de 1.8 gramos por día contiene 0.5 gramos de colágeno y 1.2 gramos de carbohidratos.

-Biomiral sport SKIN: Una porción recomendada de 12 gramos por día contiene 0.5 gramos de colágeno y 7.8 gramos de carbohidratos.

-Olnatura JustCollagen: Una porción recomendada de 3.48 gramos por día contiene 1.8 gramos de colágeno y 0.5 gramos de carbohidratos.

-VitHerbal: Una porción recomendada de 15 gramos por día contiene 1.9 gramos de colágeno y 12 gramos de carbohidratos.

-COLAGEN +HA pronat ULTRA: Una porción recomandada de 3.6 gramos por día contiene 2 gramos de colágeno y 0.6 gramos de carbohidratos.

La Procuraduría expuso que en general, los productos de colágeno están regulados a través del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios (RCSPS), y en su Artículo 168 se establece que podrán estar constituidos por: carbohidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, plantas, hierbas, algas, alimentos tradicionales deshidratados u “otros que establezca la Secretaría de Salud (SSa)”.

Pueden presentarse en forma aislada o en combinación, adicionados o no, de vitaminas o minerales y su consumo no deben representar un riesgo para la salud. Por ello, en el artículo de la Revista del Consumidor se enfatizó que los suplementos alimenticios no son productos dirigidos para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad, e insistió en la importancia de no incorporar sustancias con acción farmacológica reconocida ni tampoco con base en su composición “que les puedan atribuir propiedades terapéuticas, preventivas o rehabilitatorias, ya que no podrán comercializarse en México como suplementos, salvo que cumplan con las disposiciones aplicables para los medicamentos”.

La Profeco señaló que antes de comprar un producto de colágeno deberá tener en cuenta su adquisición en el comercio formal, ya que de hacerlo en establecimientos no reconocidos, podría ponerse en riesgo la salud. La dependencia señaló que previo a su uso deberá ser consultado con un médico para conocer si puede tomarlo, si realmente lo necesita y si le ayudará a complementar, incrementar o suplir alguno de los componentes de tu dieta.

También recalcó la importancia de leer y seguir las instrucciones y no ingerir más colágeno del recomendado por día y recordar que los suplementos alimenticios en general sirven únicamente para incrementar o complementar los nutrimentos de tu dieta, pero no son productos para tratar, curar, prevenir o aliviar alguna enfermedad.

