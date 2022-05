Eugenio Derbez dedica El Valet, su nueva película, a latinos en EU y a Carmen Salinas

El Valet, película que ya está disponible en el catálogo de la plataforma Star+, es una comedia romántica que asegura al espectador pasar un un buen rato de la mano de las actuaciones de actores mexicanos como Eugenio Derbez, Carmen salinas, Samara Weaving, Max Greenfield, entre otros.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– El Valet, la nueva película que produce y protagoniza Eugenio Derbez, llega a la plataforma de Star+ convirtiéndose en un homenaje para toda la comunidad latina que trabaja en Estados Unidos y también para la fallecida actriz Carmen salinas.

Siendo el remake en inglés de la exitosa película homónima francesa, El Valet cuenta la historia de Antonio (Derbez), un valet parking de Los Ángeles que aparece por casualidad en el lugar más desafortunado: Cuando un paparazzi capta el momento exacto que confirmaría la relación de amantes entre Olivia (Samara Weaving), la estrella del momento en Hollywood, y Vincent (Max Greenfield), un político casado.

Para deshacerse de lo que este infortunio traería en sus carreras, Vincent y Olivia deciden hacer una coartada y presentar ante los medios a Antonio como la pareja de la actriz. Pronto este honesto trabajador, que llevaba una vida “en paz” sorteado su divorcio y siendo invisible en su empleo, se ve invadido de olas de paparazzis.

La comedia romántica, dirigida por Richard Wong, muestra además al espectador el choque de dos culturas y mundos completamente diferentes que de hecho le recordaron a Eugenio Derbez su primeros pasos en la industria estadounidense:

“Cuando yo llegué a Estados Unidos, y empezaba a picar piedra, me identifiqué mucho con todos mis paisanos que están allá, porque parecía mentira, pero yo desde el 2003 me fui para allá a empezar a buscar trabajo sin decir nada. Terminaba de grabar la Familia Peluche un viernes y me iba en la tarde a Los Angeles a empezar a hacer mis pininos en un teatrito y a pedir citas con algunos productores y era prácticamente invisible. Llegaba a las oficinas de los grandes directores y ejecutivos y no me hacían caso, entonces era como vivir en estos los mundos, en donde salía de Mexico dónde era ‘Seños, Derbez pase por acá’ y me daban acceso a primera clase sin pedirlo y llegaba a Los Ángeles y no era nadie. Eso me hizo entender que no es que seas una persona más valiosa que los demás porque eras conocidos en tu país, simplemente, en un lugar estas de moda y en otra no, para mí fue muy fuerte sentir eso”, contó Eugenio Derbez durante la premier de la cinta en la Ciudad de México.

El actor que ha incursionado exitosamente en el cine con películas como No se aceptan devoluciones (2013), Hombre al agua (2018) o la más reciente y oscareada Coda (2021), refelxiona sobre su papel como Antonio, un hombre que viaja a Estados Unidos en busca de una mejor vida al igual que muchos mexicanos que prueban suerte y lo arriesgan todo en su búsqueda por el llamado sueño americano.

“Cuando iba yo de pronto a un lugar a comprar comida, luego mis paisanos me lo regalaban. Me decían ‘Toma, te lo regalo’, yo decía ‘¡No, ¿cómo crees?!’ y contestaban ‘Claro, tú estás igual que nosotros picando piedra, vienes por un sueño, así que hay que apoyarnos entre nosotros’, y me regalaban comida. Eso nunca lo voy a olvidar”, recuerdó.

El Valet, que cuenta con un elenco internacional conformado por Carmen Salinas, Armando Hernández Betsy Brandt, Marisol Nichols, Amaury Nolasco, Diany Rodriguez, entre otros, es dedicada por Eugenio a todos los trabajadores latinos en Estados Unidios.

“Esta película es un poco para devolverles a ellos todo lo que, no sólo en su momento me dieron a mí, sino todo lo que han dado a la sociedad americana. Ellos desde las 4 o 5 de la mañana todos los días se levantan para tener todo listo. En todas las cocinas de Estados Unidos hay mexicanos y ahí están teniéndoles el desayuno listo para cuando salgan los americanos tengan todo listo, la comida, esté el coche en la puerta, este el piso listo, y para mí era importante resaltarlo y hacerles un homenaje, y entender que estos dos mundos pueden convivir perfectamente bajo el mismo techo”.

HOMENAJE A CARMEN SALINAS

LA actriz, productora, política y un icono del espectáculo en México, Carmen Salinas tuvo en El Valet su última participación en el cine como Celilia, la madre del papel de Eugenio Derbez cuya interpretación estuvo marcada por su pintoresco estilo y sentido del humor.

Derbez aprovechó el estreno de la cinta para compartir frente a Gustavo Briones, sobrino de la actriz que estuvo presente en el evento, un video detrás de cámaras de la cinta de Salinas donde puede verse la empatía y cariño con la que siempre trabajo en su carrera.

Derbez no dejó empezar estrenar la película sin antes homenajear a la actriz de la que lamentó ya no puedo ver el resultado final.

“He compartido escena con ella en esta que fue su última película, y a van a ver. Está espectacular. Yo creo que definitivamente ha sido uno de sus mejores trabajos que ha hecho Carmelita en su carrera. Está para comérsela. Me da mucha tristeza que no haya podido ver terminado este producto, sé que tenía muchas ganas de verla y ver el resultado final. Yo creo que hoy va estar viéndolo con nosotros desde allá arriba”.

Carmen Salinas, una estrella del pueblo, como siempre se consideró, falleció el pasado 9 de diciembre en la la Ciudad de México a la edad de 82 años luego de pasar un mes hospitalizada como consecuencia de un derrame cerebral.

El Valet es muestra y garantía del gran legado humorístico de la intérprete:

“Quisiera yo que esto sirva como un homenaje para ella, se ganó el corazón de todo el staff, se ganó el corazón de todos nosotros y hoy quiero rendirle homenaje a Carmelita y su familia”, culmino Derbez en una ola de aplausos para Salinas.

