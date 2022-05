Felipe Ehrenberg: entrevista sobre el arte de la cocina

Nota: Felipe Ehrenberg (Ciudad de México, 1943-Morelos, 2017), fue uno de nuestros grandes artistas. Fue editor, ensayista, profesor y activista mexicano o, para decirlo con sus palabras: “artivista”. El neólogo, como él mismo se definiera, es pieza fundamental para conocer el arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Amigo, tutor, maestro de tantos, fue, sobre todo, un provocador. Algo que ahora vaya que se extraña en un arte mexicano cada vez más descafeinado. Vaya como un pequeñísimo homenaje esta entrevista que le hiciera hace no mucho tiempo, y que no tuvo oportunidad de ver mucha luz. (A.C.G.)

a) ¿Por qué le gusta o le disgusta comer con las manos?

Porque así lo aprendí, desde pequeño. Nuestra comida mexicana es nutriente a la vez que soporte y herramienta.

b) ¿A qué alimento o platillo le confiere mayor poder destructivo?

A los sesos de puerco: ¡Hmmmm, deliciosos!

c) ¿Qué comida le provoca más felicidad: el desayuno, la comida o la cena?

Depende de quién me acompañe, aunque romper el ayuno a solas, sin prisas, puede ser lo más placentero que hay.

d) ¿Cuándo pecó por última vez de mala educación sobre una mesa? ¿Qué fue lo que hizo?

Considero que nunca he pecado por mala educación. Si acaso de gula.

e) Subraye su elección: ¿Dulce o salado? ¿Tierno o dorado? ¿Crudo o Cocido?

Tierno y dorado.

f) ¿Qué ha realizado usted (o dejado de realizar) gracias a unas copas de vino?

Que yo recuerde nada, ahora que con unas copas de mezcal es otro cantar…

g) ¿Qué se le antojaría comer en este momento si se encontrara en la playa?

Dos docenas de ostras frescas y frías y un pescado entero al ajillo.

h) ¿Beef or Chicken? ¿Pork or Fish? ¿Pasta? ¿Vegan? ¿Another?

What? No spikinglish. ¡Vegan NEVER de limón!

i) ¿Todavía juega con su comida? ¿Mientras come? ¿Al terminar? ¿Por qué?

Nunca juego, me entretengo: al comer ostras, siempre regreso la concha vacía bocabajo y en círculo.

j) ¿Qué platillo piensa para recordar su infancia?

Sopita seca de fideo con queso derretido encima…

k) ¿Quisiera siempre comer afuera, que le cocinaran, o cocinarse llueve, truene o relampagueé?

Cocinar con quien me cocine.

l) Elija un alimento y defínalo brevemente: tofu, miel, tuétano, ajo, espinaca, leche o pulpo.

La miel, que acompaña a todo…

m) Complete: “Para mí, comer sin compañía es algo parecido a…”

¿Ver la televisión?

n) ¿Cree usted que alguien coma desnudo sobre la cama o se trata de un cliché de Hollywood?

¡Cliché joligudense, NUNCA! Cuántas veces no lo hemos hecho… ¡Ah!

ñ) Subraye su favorita: penne, fetuccine, fusilli, capellini, spaghetti, rigatoni o cannelloni. ¿Otra?

Otra, sin lugar a dudas.

o) ¿Cuál es el su guisado favorito sobre la faz de la tierra?

En este preciso instante, podría ser uno de albóndigas. Mañana quién sabe.

p) Complete: “Para mí, el menú decembrino es verdaderamente algo que…”

…depende de donde me encuentre: no es lo mismo diciembre en el Báltico que diciembre en Salvador Bahía.

q) Complete: “Sobre las entradas y los platos fuertes, los postres verdaderamente…”

…deben armonizar…

r) Si fuera cierta esa pavada que la luna es de queso. ¿De cuál se trata? (¡Menos el Gruyère!).

¡Cómo! ¿No es de gruyer? ¿Será de brie?

s) ¿Comida callejera predilecta?

En la ciudad de México, la del Barrio de Tepito y la del Barrio de Jesús en Coyoacán. En Londres, fish’n chips.

t) Forzado a la hipotética isla desierta: ¿qué alimento o platillo llevaría con usted?

Papas y jitomates: los puedo sembrar y asegurarme el reabasto…

u) ¿La falta que menos tolera de un restaurante?

Meseros pretenciosos y zalameros.

v) ¿Cuál es para usted la clara diferencia entre alimentarse y saber comer?

El elemento placer.

w) ¿Un buen gourmandnace o se hace? ¿Ambas? ¿Alguna otra posibilidad pasada por alto?

Ignoro si el gourmand nace o se hace… conozco mejor a buenos gourmets; ellos así nacen.

x) Complete: “Para mí, comer con la familia o amigos representa, ante todo…”

…sentirme a mis anchas; si mis acompañantes no son familia o amigos, comeré siempre con cautela.

y) ¿Cuáles son las especias o los condimentos que más atesora?

Todos los chiles, las semillas de sabor y el epazote.

z) Complete: “Cuando no puedo comer, siento que…

…que se me acaba la inspiración.

Antonio María Calera-Grobet https://www.sinembargo.mx/author/antoniomariacalera (México, 1973). Escritor, editor y promotor cultural. Colaborador de diversos diarios y revistas de circulación nacional. Editor de Mantarraya Ediciones. Autor de Gula. De sesos y Lengua (2011). Propietario de “Hostería La Bota”.