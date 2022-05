Aeronaves inician traslado de fórmula láctea desde Europa, informó la Casa Blanca

WASHINGTON, 21 de mayo (AP).— Los primeros vuelos de fórmula láctea para bebé provenientes de Europa, autorizados por el Presidente Joe Biden para aliviar una escasez que se profundiza en Estados Unidos, llegarán a Indiana a bordo de aeronaves militares este fin de semana, anunció la Casa Blanca el viernes.

La residencia presidencial indicó que 132 tarimas de fórmula láctea Nestlé Health Science Alfamino Infant y Alfamino Junior partirán de la Base Aérea Ramstein en Alemania y llegarán a Estados Unidos el fin de semana. Se prevé que otras 114 tarimas de fórmula láctea Gerber Good Start Extensive HA lleguen en los próximos días. En total, aproximadamente 1.5 millones de botellas de 236.5 mililitros de las tres fórmulas —que son hipoalergénicas para niños que padecen alergia a la proteína de la leche de vaca— arribarán esta semana.

Aunque en un principio Biden solicitó que el Pentágono utilizara aviones comerciales fletados para trasladar la fórmula láctea desde Europa a Estados Unidos, la Casa Blanca dijo que no había vuelos comerciales disponibles este fin de semana. En lugar de ello, aeronaves de la Fuerza Aérea estadounidense transportarán el lote inicial de la fórmula.

El Gobierno de Biden ha llamado al plan “Operación de Transporte Aéreo de Fórmula Láctea” en un momento en que pasa apuros para hacer frente a una escasez de este producto a nivel nacional, en especial las variedades hipoalergénicas, después de que en febrero fue cerrada la planta de manufactura más grande del país debido a problemas de seguridad.

This weekend, President Biden’s Operation Fly Formula will transport its first shipment of up to 1.5 million bottles of infant formula to the U.S.

Read more: https://t.co/l8CMAqx5hg

— The White House (@WhiteHouse) May 20, 2022