Abbott acusa a Biden de “ignorar la ley federal” por buscar suspensión del Título 42

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS).- El Gobernador de Texas, Greg Abbott, ha acusado al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ignorar la ley federal con “sus políticas de fronteras abiertas” en el marco de la disputa legal por el Título 42, que permite a la Administración negar la oportunidad de solicitar asilo a los migrantes por cuestiones sanitarias.

El Título 42 es una disposición de salud pública impulsada por la anterior Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.

El Juez de distrito estadounidense de Luisiana, Robert Summerhays, designado por el expresidente Trump, ha dictaminado este mismo viernes que esta medida debe mantenerse hasta que se resuelva en los tribunales una demanda de 24 estados, encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri, tal y como ha recogido Politico.

While today’s court ruling rejecting Biden’s ending of Title 42 is a positive development, hundreds of thousands of illegal immigrants remain at the border ready to flood into our state.

Texas will continue using all available resources to prevent this mass illegal migration. pic.twitter.com/j76qGKvQPv

