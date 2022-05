Cinco países, entre ellos Japón y EU, abandonan Foro APEC durante discurso de Rusia

Bangkok, 21 de mayo (EFE).– Los representantes de cinco países, entre ellos Japón y Estados Unidos, abandonaron este sábado la reunión de ministros de Comercio de las 21 economías que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Bangkok, durante el discurso del enviado de Rusia.

El boicot, al que se sumaron los representantes de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, sucede en protesta por la invasión de Ucrania por las tropas rusas, informa la agencia japonesa Kyodo citando fuentes oficiales.

Los representantes salieron de la sala poco después de que el Ministro ruso de desarrollo económico, Maksim Reshetnikovi, comenzara su turno de palabra en la reunión que se celebra entre hoy y mañana en un hotel del centro de la capital tailandesa.

Esta es la primera reunión de ministros de Comercio de la APEC que se celebra de manera presencial desde hace tres años, a raíz de la pandemia de la COVID-19.

