“¿Qué apostamos?”: Salinas Pliego reta a Emilio Azcárraga por la final de la Liga Mx

A través de redes sociales y aprovechando la polémica que desató Azcárraga con Eugenio Derbez, Salinas Pliego lanzó una apuesta al empresario para las semifinales del Clausura 2022 en caso de que sea entre Atlas y América.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca y del Mazatlán FC, retó a Emilio Azcárraga, de Televisa y dueño del Club América, a una apuesta por las Semifinales del Clausura 2022 de la Liga Mx.

A través de sus redes sociales, el empresario lanzó un tuit con el desafío para Emilio, aprovechando la polémica que se desató entre el dueño de Televisa y Eugenio Derbez.

“Emilio!! aprovechando que andas por aquí… ¿qué apostamos si la final del fútbol es @AtlasFC vs @ClubAmerica ?”, escribió Salinas Pliego.

Asimismo, Salinas Pliego recomendó apostar una lavadora para una fundación de niños con cáncer, asegurando que una Senadora no quiso aceptar la apuesta.

Emilio!! aprovechando que andas por aquí… ¿qué apostamos si la final del fútbol es @AtlasFC vs @ClubAmerica? 😌🤔 ¿Qué tal la 2da lavadora que le falta a unos niños con cáncer de @CasadelaAmistad que una “senadora” no quiso poner? Yo ya puse la primera!!! Ayudemos… 😎 https://t.co/kN2yJDRRnQ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 21, 2022

“¿Qué tal la 2da lavadora que le falta a unos niños con cáncer de @CasadelaAmistad que una “Senadora” no quiso poner? “, continuó el dueño del Mazatlán FC.

Hasta el momento, Azcárraga Jean no ha respondido a dicho desafío.

LA POLÉMICA ENTRE DERBEZ Y AZCÁRRAGA

Durante varias entrevista que ha tenido últimamente Eugenio Derbez, dio a entender un supuesto veto por parte de Televisa, asegurando que fue por su postura contra el proyecto del Tren Maya.

“La última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte”, expresó el actor y productor.

De acuerdo con Derbez, después de la premiación de los Óscar regresó a México para ser entrevistado por programas de Televisa y le cancelaron de último momento.

“Regreso de los Oscares, me entrevista todo mundo y de repente toda la gente de Televisa me dice: ‘hay un memo que dice que tenemos prohibido entrevistarte a ti, estás vetado’”, recordó.

Asimismo, aseguró que el veto únicamente es en México.

“No lo entiendo, no sé, según esto, soy parte de Televisa-Univisión, pero estoy vetado en México. En Estados Unidos no, pero en México no me han dado la razón exacta. Supongo que es por el tema del Tren Maya”, dijo Derbez en otra entrevista.

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3 pic.twitter.com/5LvC5JqqPY — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022 La publicación consta de dos fragmentos del noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas en donde la conductora conversó con el actor acerca del triunfo de Coda en los Premios Óscar y cuando diferentes personalidades del mundo del espectáculo se unieron en una campaña para exigir un alto a la construcción del Tren Maya. Finalmente, con un meme de un antiguo personaje de Eugenio Derbez, el dueño de la televisora explicó que la verdadera razón por lo que el actor está enojado es porque no le han dado los derechos del programa La Familia Peluche.