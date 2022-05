El francés Kylian Mbappé rechaza al Real Madrid y se queda en el Paris Saint-Germain

De acuerdo con una fuente anonima, el artillero francés decidió extender su contrato con el PSG por tres años más y rechazó la oferta para pasarse con el Real Madrid.

Por Rob Harris y Jerome Pugmire

PARÍS, 21 de mayo (AP).- Kylian Mbappé se dispone a permanecer en Paris Saint-Germain y rechazar la oportunidad de pasar a Real Madrid.

El artillero estelar ha aceptado una extensión por tres años en su contrato, dijo una persona al tanto del asunto a The Associated Press. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente de cuestiones contractuales.

El contrato de Mbappé, de 23 años, finaliza en junio y hubiera estado disponible para una trasferencia libre.

En lugar de sumarse al 13 veces campeón de Europa, que lo busca desde hace años, Mbappé se queda para tratar de darle al PSG su primer título en la Liga de Campeones.

Nuevamente, Real Madrid venció al PSG en la Liga de Campeones en esta temporada, pero no en el mercado de trasferencias.

Esto es un revés importante para el presidente del Madrid, Florentino Pérez, que trata desde hace un año de conseguir el contrato.

PSG rechazó la oferta del Madrid de 180 millones de euros (190 millones de dólares), la misma suma que pagó por Mbappé al Mónaco en 2017. Una oferta posterior, que según trascendidos fue de 200 millones de euros, no bastó para convencer al club parisino de que vendiera a su astro, a pesar de que solo restaba un año en su contrato. Mbappé dijo que quería irse al final de la temporada pasada, pero solo en condiciones favorables para el PSG.

La riqueza del club, propiedad del fondo soberano de Qatar con el que está vinculado el emir, permite al PSG resistir ofertas que serían irresistibles para clubes sin financiación estatal.

El fracaso de la trasferencia refleja los cambios en la dinámica de poder del fútbol europeo. Pérez fue uno de los arquitectos de la Superliga Europea y su ruptura de la Liga de Campeones de la UEFA, que fracasó estruendosamente a los 48 horas de su presentación en abril de 2021.

PSG optó por no sumarse a los 12 fundadores de la Superliga, dándole a su presidente Nasser Al-Khelaifi uno de los puestos más poderosos como titular de la Asociación Europea de Clubes.

💣 L'Equipe y RMC dan por hecho que Kylian renovará con el PSG pic.twitter.com/klb6KfADfA — Diario AS (@diarioas) May 21, 2022

Pérez aún mantiene su sueño de la Superliga en conflicto con la UEFA.

La incorporación de Mbappé hubiera sido un gol para Pérez contra un equipo que solo surgió como contendiente en la última década gracias a los fondos cataríes.

Pero la energía gastada en buscar esa trasferencia, y el optimismo del Madrid, que busca ganar su 14ta copa europea frente a Liverpool en la final de la Liga de Campeones el próximo sábado en París, han sido en vano.

La tensión entre los clubes resultó evidente cuando Real Madrid eliminó al PSG en octavos de final de la Liga de Campeones, pese a que el club parisino fue a Madrid con ventaja de dos goles, ambos de Mbappé, y la UEFA investiga a Al-Khaleifi por enfrentar a las autoridades después de la derrota.

Mbappé es el segundo goleador histórico del PSG, con 168 tantos, y podría superar el récord de 200 del uruguayo Edinson Cavani en la próxima temporada.