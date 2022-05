Creador de El Juego del Calamar prepara una sátira sobre el éxito de la serie

El director de la éxitosa serie surcoreana de Netflix esta trabajando en la segunda temporada de la ficción, sin embargo, también está trabajando en una sátira sobre el gran fenómeno que fue.

MADRID, 21 de mayo (EuropaPress).- El juego del calamar se convirtió en un éxito en Netflix, disparando aún más la fama de la ficción surcoreana tras la victoria de Parásitos en los Óscar 2020. Hwang Dong-hyuk ya está trabajando en la segunda temporada de la producción pero, además, está preparando una sátira sobre el fenómeno global que supuso la serie.

Según Disruptors Magazine, la producción se titulará The Best Show on the Planet. Dong-hyuk ha explicado que se trata de “una sátira basada en su experiencia personal tras forjar un éxito mundial de la noche a la mañana”. El creador ha dejado claro que el proyecto está todavía en las fases iniciales de desarrollo.

Por si esto fuera poco, el surcoreano también prepara un largometraje inspirado en una novela de Umberto Eco cuyo título provisional es Killing Old Man’s Club. “Es aún más violento que El juego del calamar“, adelantó sobre el filme.

En cuanto a la temporada 2 de El juego del calamar, Dong-Hyuk contó a The Playlist que ya tiene algunas secuencias en mente. “Sí, hay algunas, sin embargo, no quiero hacer ningún spoiler, así que todo lo que diré es que habrá nuevos juegos, incluso os esperan mejores juegos que en la primera temporada”, explicó.

Se sabe que Lee Jung-Jae volverá a encarnar a Seong Gi-Hun. Sin embargo, el creador dejó caer que algunos actores cuyos personajes han muerto, como HoYeon Jung, podrían reaparecer. “Intentaré algo para traerlos de vuelta en la temporada. Digamos que tal vez tiene una hermana gemela, ya se verá”, declaró a Deadline. El director y guionista espera tener listos los nuevos capítulos para finales de 2024.

