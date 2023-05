Obras de arte y piezas de los olmecas desaparecieron de Cuernavaca en tiempos de Fox

Desde 1997, cuando cerró las puertas el hotel Casino de la Selva, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidió a las autoridades de Cuernavaca, bajo la gestión del panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez, evitar futuras excavaciones arqueológicas, y advirtió al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) la necesidad de proteger la importante obra artística que albergaba.

Pero en diciembre de 2000 y marzo del 2001, el panista Presidente Municipal de Cuernavaca, José Raúl Hernández, modificó el “uso de suelo” de la fracción del predio de 92 mil metros cuadrados por el de “usos especiales”. Y luego el propio director del INAH, Ramón Lépez, dijo que las 200 piezas olmecas halladas en el cuadrante de la zona no ameritaba cancelar la obra del Costco.

En mayo de 2001, se registraron graves daños en la nave principal de murales denominada la Capilla Sixtina del siglo XXI, que representan la última fase del muralismo mexicano, y posteriormente desaparecieron algunas obras. Se detectaron daños a los tres murales de José Renau, José Reyes Meza y de Jorge Flores utilizando barretas, cinceles, mazos y lijadora industrial, de acuerdo con archivos fotográficos y la denuncia 43/FEDA/2002 ante la PGR, donde los ciudadanos acusaron que el daño fue “intencional” para poder comenzar la construcción del centro comercial.

Pero Walter Bosterley, director del Centro Nacional de Conservación y Registro del INBA, argumentó que los daños se debían a “los 17 años” de abandono del inmueble. Costco ofreció “donar” a Cuernavaca los murales de Renau y Meza, así como un millón de dólares para su restauración y traslado, pero nunca se concretó. “El director del Instituto de Cultura de Morelos dejó muy claro que desde el Gobierno no se podía hacer nada para salvar al patrimonio cultural”, aseguró Juan Robert del Frente Cívico durante el documental “El Casino de la Selva: la defensa del patrimonio” (2003) de Pablo Gleason.

No obstante, no solo se destruyeron murales. “Del inventario cultural, no se tiene noticia del destino de siete murales que suman un total de 600 metros cuadrados, entre los que destacan los tres tableros de 4×5 metros del Dr. Atl (Gerardo Murillo), así como de la obra escultórica de Sebastián Aparicio en piedra y bronce, y el monumento colonial del siglo XVI, es decir, la fuente de piedra construida en la fundación de la ciudad de Oaxaca”, dice la denuncia presentada ante la CIDH.

En julio de 2001, inició la destrucción del Casino de la Selva sin autorizaciones como la licencia de construcción, el estudio de impacto ambiental ni la consulta pública. Hasta junio de 2002, cuando ya habían habido varias protestas ciudadanas y de comerciantes contra Costco, la autoridad ambiental de Cuernavaca aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental a la inmobiliaria CWM para la “construcción y operación de las instalaciones de Costco y Mega Comercial Mexicana (Soriana) en el inmueble Casino de la Selva”.

Y hasta el 20 de agosto de 2002 la Secretaría de Desarrollo Urbano dio la licencia de construcción. Al siguiente día, el 21 de agosto, el municipio de Cuernavaca del panista Raúl Hernández Ávila envió a cientos de elementos policiacos para desalojar el plantón del Frente Cívico que llevaba dos meses.

Al estilo Atenco de esa época, hubo la detención arbitraria de 33 personas, incluyendo menores de edad, por presunto ataque a las vías de comunicación, desobediencia, motín e incluso sabotaje, documentan videos ciudadanos consultados por este medio. Salieron del penal de Atlacholoaya bajo fianza por la presión social.

Los ciudadanos levantaron una queja contra los servidores públicos por detención arbitraria ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CEDH 613/2002), de la que derivó la recomendación CNDH 003/05 impugnada por las autoridades señaladas y ya no disponible en el portal de la CNDH.