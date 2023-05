Elena Rybakina conquista el Abierto de Italia; Rune enfrentará a Medvedev en la final

Por Andrew Dampf

ROMA (AP).— La kazaja Elena Rybakina conquistó el Abierto de Italia el sábado, cuando su rival ucraniana Anhelina Kalinina se retiró por una lesión en el muslo izquierdo al comienzo del segundo set de una final demorada por la lluvia.

Rybakina ganaba por 6-4, 1-0, 15-0, cuando Kalinina solicitó la ayuda de un kinesiólogo y se sujetó la pierna izquierda. Entre lágrimas, decidió que no podía continuar.

El público había silbado su determinación tras esperar horas bajo la lluvia antes de que comenzara la sesión nocturna.

En la rama de hombres, el camino de Holger Rune ha sido extraordinario y no ha acabado.

El danés de 20 años consiguió su segunda victoria en menos de seis meses ante Novak Djokovic en los cuartos de final y el sábado e recuperó para vencer por 6-7 (2), 6-4, 6-2 a Casper Ruud en la semifinal.

Este domingo Rune buscará llevarse todo con su tercera victoria consecutiva ante un jugador en el top 5 del mundo, cuando enfrente a Daniil Medvedev por el trofeo en el Foro Italico.

Rune mejoró a una foja de 7-1 ante rivales en el top 5 del mundo.

Medvedev venció por 7-5, 7-5 a Stefanos Tsitsipas en un duelo que se suspendió en dos ocasiones en el primer set por casi cuatro horas y media por la lluvia.

Llegar a la final fue todo un cambio para Medvedev, quien perdió su primer duelo en Roma en sus tres apariciones anteriores. De vencer a Rune, el ruso regresará a la segunda posición de la clasificación mundial y sería el segundo favorito en el Abierto de Francia que inicia el próximo fin de semana.

Será su segunda final en arcilla y la primera desde el 2019. Tras convertir su primer match point, seis horas después de que comenzó el encuentro, Medvedev celebró con un discreto baile.

