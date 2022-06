VIDEO: “Hawkins caerá”. Netflix libera aterrador tráiler de Stranger Things 4

El primero de julio llegará a la plataforma de streaming el volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things; previo a su estreno, Netflix lanzó un nuevo avance que adelanta la batalla que se avecina en Hawkins.

MADRID, 21 de junio (EuropaPress).- El próximo viernes 1 de julio aterriza en Netflix el volumen 2 de la temporada 4 de Stranger Things. Y a pocos días del esperado estreno de los dos últimos episodios de la cuarta entrega el servicio de streaming ha lanzado un aterrador tráiler que vaticina que una gran guerra entre Hawkins y el Upside Down está a punto de estallar.

“Lo que has visto te ha asustado mucho, pero no te voy a engañar. Tus amigos no están listos para esta batalla, Hawkins caerá”, le susurra en el avance el Dr. Brenner a Once, que parece haber recuperado del todo sus poderes, mientras el resto de la pandilla, armada hasta los dientes, parece poner rumbo en una caravana a una lucha contra lo paranormal.

El adelanto además da respuesta al paradero de Nancy, el mayor de los cliffhangers del volumen 1 de la cuarta entrega. Así, además de avanzar que la adolescente finalmente sobrevive a la maldición de Vecna, el tráiler revela que los adolescentes de Hawkins deberán volver a adentrarse en la terrorífica Mansión Creel para detener a la mortífera criatura.

“Quizá no nos vaya bien esta vez”, confiesa Robin con expresión preocupada a Steve momentos antes de que vuelvan a pisar juntos el Upside Down y se enfrenten a demogorgons y otras escalofriantes bestias sobrenaturales propias del universo Stranger Things.

“Separados por la distancia, pero más preparados que nunca, los amigos se enfrentan a un futuro aterrador. Y esto es solo el principio. El principio del fin”, reza la sinopsis oficial del volumen 2 de la temporada 4 de Stranger Things.

