Taxi se sube a la banqueta en NY y deja a seis personas heridas; tres están graves

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS).- Al menos seis personas han resultado heridas este lunes después de que un taxi se haya subido a una acera en la ciudad estadounidense de Nueva York.

La Policía de Nueva York ha informado de que un taxi neoyorquino se ha subido a la acera y ha atropellado a varias personas en el centro de Manhattan, por lo que seis personas han tenido que ser trasladadas al hospoital, tres de ellas con pronóstico grave, tal y como ha recogido la cadena estadounidense CNN.

Five people are hurt after yellow taxi cab jumped the curb and crashed into Pedestrians in Midtown Manhattan

