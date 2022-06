Las mujeres son 22% más propensas a sufrir COVID larga, revela revisión de estudios

Madrid, 21 de junio (Europa Press).- Una nueva revisión de estudios revela que las mujeres son “significativamente” más propensas a sufrir COVID larga que los hombres y que experimentarán síntomas sustancialmente diferentes. Concretamente un 22 por ciento, según publican los investigadores en la revista Current Medical Research and Opinion.

La COVID larga es un síndrome en el que las complicaciones persisten más de cuatro semanas después de la infección inicial de COVID-19, a veces durante muchos meses.

“El conocimiento de las diferencias fundamentales entre los sexos que subyacen a las manifestaciones clínicas, la progresión de la enfermedad y los resultados de salud de la COVID-19 es crucial para la identificación y el diseño racional de terapias eficaces e intervenciones de salud pública que incluyan y sean sensibles a las posibles necesidades diferenciales de tratamiento de ambos sexos”, explican los autores.

