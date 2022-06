¿Por qué los tratamientos de anticuerpos no son tan eficaces contra nuevas variantes?

Madrid, 21 de junio (Europa Press).- Un nuevo estudio, publicado en la revista Biochemistry, es el primero que explora los efectos de las mutaciones múltiples en la evolución de las variantes del SARS-CoV-2. Los resultados pueden ayudar a los científicos a comprender mejor las propiedades de las variantes actuales y las nuevas y para informar mejor sobre el desarrollo de vacunas y terapias para contrarrestar las amenazas que plantean las variantes.

El nuevo trabajo, del que son coautores Vaibhav Upadhyay, Casey Patrick y Alexandra Lucas, del laboratorio de Mallela, aparece en la portada de la revista y proporciona la base física de por qué los tratamientos con anticuerpos aprobados no funcionan para neutralizar las variantes recientes que preocupan, como Ómicron y sus subvariantes.

“Comprender los mecanismos que subyacen al escape de los anticuerpos y la localización de las mutaciones en la proteína de la espiga ayudará a desarrollar nuevas terapias de anticuerpos que funcionen contra las nuevas variantes dirigiéndose a epítopos con mutaciones mínimas o desarrollando anticuerpos neutralizantes amplios que se dirijan a múltiples epítopos”, apunta Mallela.

Convergent Evolution of Multiple Mutations Improves the Viral Fitness of SARS-CoV-2 Variants by Balancing Positive and Negative Selection

